CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezine yapılan saldırının ardından Meclis'e yürürken yaptığı açıklamada, makam odasını meraklısına bıraktıklarını ve mücadeleye Meclis'te devam edeceklerini söyledi.

'MAKAM ODASINI MERAKLISINA BIRAKTIK'

Meclis'e yürürken DHA'ya açıklamada bulunan Özgür Özel, "Ankara'nın ne kadar kriminal adamı varsa onlarla birlikte gelip Genel Merkezimize saldırdılar, sonra polisle birlikte girdiler. Ama bu bir yılgınlık yaratmaksızın bizim mücadele azmimize azim katıyor, gücümüze güç katıyor. Biz artık son nefesi alacak hale gelene kadar orada dayandık, sonra çıktık. Bir genel merkezi geride bıraktık çünkü siyasi partilerin başarı için binalara değil, azme ve kararlığa ihtiyacı vardır. Bu azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Bir makam odası geride kaldı; meraklısına bıraktık. Ama bir diğeri Meclis'te. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek genel merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup odasıdır, grup salonudur. Ayrıca toplam 83 makam odamız vardı, birisini hazımsızlara bıraktık. Ama bir diğeri Atatürk'ten miras, oraya gidiyoruz. Edirne'den Kars'a 81 tane de il başkanlığımız da genel merkezimizdir. Bundan sonra sokaktayız, sahadayız. Bu parti 47 yıl sonra sokakta olduğu için kazandı. Şimdi de o şekilde kazanacağız" dedi.

Nisa MİĞAL-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
