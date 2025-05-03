Özgür Özel, Konya'daki Mitinge Çağrıda Bulundu

Özgür Özel, Konya'daki Mitinge Çağrıda Bulundu
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'da düzenlenecek mitinge katılacağı çağrısını yaptı. Miting, Kılıçarslan Kent Meydanı'nda saat 14.00'te gerçekleşecek.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'da düzenlenecek mitinge çağrıda bulundu.

CHP, yurt genelinde başlattığı mitingler kapsamında bugün Konya'da saat 14.00'te Kılıçarslan Kent Meydanında miting düzenleyecek.

Mitinge çağrıda bulunan Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz meydanlardayız, milletle birlikteyiz. Bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız! Yarın dostun evinde, vefanın, irfanın şehri Konya'dayız." dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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