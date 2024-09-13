Üye Girişi
Haberler

Özgür Özel, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ı ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında CHP Kocaeli milletvekilleri ve yerel yöneticiler de eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Özel'e ziyaretinde CHP Kocaeli Milletvekilleri Mühip Kanko, Harun Özgür Yıldızlı, Nail Çiler, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan eşlik etti.

Vali Aktaş, ziyaretinden dolayı Özel'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel

Yerel Haberler İlhami Aktaş Özgür Özel Politika Valilik kocaeli Güncel

Narin'in babası canlı yayında açık açık isim verdi: Nevzat Bahtiyar'ın öldürdüğünü düşünüyorum

Narin'in babası şüphelendiği ismi canlı yayında açık açık söyledi

 Görüntüler ilk kez ortaya çıktı! Narin ile tutuklanan amcası aynı karede

Narin ile tutuklanan muhtar amcası aynı karede

 Savcılık, çocuğu için harekete geçti! Jahrein, cezaevine ters kelepçeyle götürüldü

Konu mide bulandırıcı olunca, çocuğu için de harekete geçildi
Alışveriş merkezinde korkunç olay! Tuvalette cansız bedeni bulundu

Alışveriş merkezinin tuvaletine girenler, korkunç manzarayla karşılaştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Alev öldü mü, Alev neden öldü? Kızılcık Şerbeti Alev öldü mü? 4 rekatlık Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Yalı Çapkını Halis Ağa diziden ayrılıyor mu? Yarın ne kandili? 14 Eylül Cumartesi Mevlid Kandili mi? Türkiye-Karadağ maçı ne zaman? Türkiye-Karadağ maçı ne maçı, hazırlık maçı mı, Ulular Ligi maçı mı? Hull City Sheffield United maçı CANLI izle! (HD) Hull City Sheffield United maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ramazan Atasoy kim? Ramazan Atasoy ne dedi, ne yazdı? Erden Timur dönüyor mu? Erden Timur, Galatasaray'a geri dönecek mi? Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir (Ferit) diziden ayrılıyor mu? Türkiye transfer dönemi saat kaçta bitiyor, transferin bitmesine kaç saat kaldı?
title