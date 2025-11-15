Haberler

Özgür Özel, KKTC'nin Kuruluş Yıldönümü Kutlamalarında

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin 42'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Lefkoşa'da bulundu ve KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Yasin KABADAYI

(LEFKOŞA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin 42'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bulunduğu Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin 42'nci kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere dün Lefkoşa'ya geldi. Özel, KKTC temasları kapsamında bugün resmi törenlerin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü.

Görüşmede Özel'e; CHP'nin önceki Genel Başkanı Murat Karayalçın, Dışişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, PM Üyesi Sinem Kırçiçek, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve CHP KKTC Birlik Başkanı Mustafa Yürükcü'den oluşan heyet eşlik etti.

Basına kapalı olan görüşme yaklaşık 45 dakika saat sürdü. Görüşmenin ardından hediye takdimi gerçekleşti. Özel, Cumhurbaşkanı Erhürman'a Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı anısına tasarlanan içinde Ulus Gazetesi'nin ilk sayfasının tıpkı basımının yer aldığı "Zaman Kapsülü"nü hediye etti. Tufan Erhürman ise Özel'e Kıbrıs evi kapısının yer aldığı bir tablo hediye etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
