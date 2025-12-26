Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, Kktc Cumhurbaşkanı Erhürman ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da ilçe belediyesine operasyon! Üst düzey isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi

Bursaspor maçında yaşananlardan sonra gelen teklifi reddetti
Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş

Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş
38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'un yanı başında kar başladı

Kar geliyor! İstanbul'un yanı başında yağış başladı
Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı

Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı
Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak