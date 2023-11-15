Özgür Özel, KKTC Başbakanı Üstel'i Ziyaret Etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’de (KKTC) Başbakan Ünal Üstel'i ziyaret etti. Üstel, "Geçmişe baktığımız zaman Osmanlı döneminden sonra, İngiliz idaresine girdikten sonra, 50'lerden sonra yaşadıklarımız bugün Gazze'de yaşananların bir değişik versiyonuydu. Dolayısıyla orada yaşananlar bize çok uzak değil ama görüyoruz ki bize 1974 öncesi Birleşmiş Milletler'in duyarsızlığı, Güvenlik Konseyi'nin ve Avrupa Birliği'nin sessiz kalması bugün de yanı başımızdaki Gazze'de yaşananların bir örneğidir. Bizde barış 20 Temmuz 1974'te geldi. Hem ülkemize hem Güney'de Rum Kesimi'ne barış geldi. Bugün 40. yılımızı kutluyoruz, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladık. Nice 100 yılları biz de beraber göreceğiz ve ülkemizin dünyada ambargolardan arıtıldığı günler yakındır diye düşünüyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de (KKTC) Başbakan Ünal Üstel'i ziyaret etti. Üstel, "Geçmişe baktığımız zaman Osmanlı döneminden sonra, İngiliz idaresine girdikten sonra, 50'lerden sonra yaşadıklarımız bugün Gazze'de yaşananların bir değişik versiyonuydu. Dolayısıyla orada yaşananlar bize çok uzak değil ama görüyoruz ki bize 1974 öncesi Birleşmiş Milletler'in duyarsızlığı, Güvenlik Konseyi'nin ve Avrupa Birliği'nin sessiz kalması bugün de yanı başımızdaki Gazze'de yaşananların bir örneğidir. Bizde barış 20 Temmuz 1974'te geldi. Hem ülkemize hem Güney'de Rum Kesimi'ne barış geldi. Bugün 40. yılımızı kutluyoruz, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladık. Nice 100 yılları biz de beraber göreceğiz ve ülkemizin dünyada ambargolardan arıtıldığı günler yakındır diye düşünüyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla KKTC'yi ziyaret etti. Özel, ziyaret programı kapsamında KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Başbakanlık binasında bir araya geldi. Ziyarette Özel'e; Çalışma ve Sosyal Güvenlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Dışişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'dan oluşan heyet eşlik etti.

ÜSTEL: NİCE 100 YILLARI BİZ DE BERABER GÖRECEĞİZ VE ÜLKEMİZİN DÜNYADA AMBARGOLARDAN ARITILDIĞI GÜNLER YAKINDIR

Ziyarette Ünal Üstel, şunları söyledi:

"KKTC'nin en mutlu ve heyecanlı günlerinden birini yaşıyoruz. Bu heyecanımızı paylaşmak için CHP'nin Başkanı yeni seçilmesine rağmen zaman ayırıp aramıza geldiği için bizleri çok mutlu etti. Bizim için CHP'nin KKTC'de ayrı bir yeri var. Geçmişe baktığımız zaman Osmanlı döneminden sonra, İngiliz idaresine girdikten sonra, 50'lerden sonra yaşadıklarımız bugün Gazze'de yaşananların bir değişik versiyonuydu. Dolayısıyla orada yaşananlar bize çok uzak değil ama görüyoruz ki bize 1974 öncesi Birleşmiş Milletler'in duyarsızlığı, Güvenlik Konseyi'nin ve Avrupa Birliği'nin sessiz kalması bugün de yanı başımızdaki Gazze'de yaşananların bir örneğidir. Bizde barış 20 Temmuz 1974'te geldi. Hem ülkemize hem Güney'de Rum Kesimi'ne barış geldi. Bugün 40. yılımızı kutluyoruz, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladık. Nice 100 yılları biz de beraber göreceğiz ve ülkemizin dünyada ambargolardan arıtıldığı günler yakındır diye düşünüyorum."

ÖZEL: İSRAİL İLE FİLİSTİN ARASINDA YAŞANANLAR ARTIK BİR İNSANLIK DRAMINI GEÇTİ, NEREDEYSE BİR SOYKIRIM NOKTASINA GELMİŞ DURUMDA

Özgür Özel ise ziyarette şöyle konuştu:

"Birinci kongresini Sivas Kongresi kabul eden bir partinin ikinci yüzyıldaki ilk kongerisini de yeni geçirdik. Birinci kongremiz bize ülkeyi işgalden kurtarma ve Cumhuriyet'i kurma görevi vermişti. Onu layıkıyla yerine getiren kadroların kurduğu ve iki büyük eserimden biridir diye Atatürk'ün nitelendirdiği CHP'nin ikinci yüzyıldaki ilk kongresi bize ikinci yüzyılda bir an önce iktidar olma görevi verdi.

Kıbrıs'tan başlayarak, Azerbaycan'la devam ederek, Balkanlar, Türki Cumhuriyetleri içine alarak dünyadaki bütün siyasi akrabalarımızın iyi ilişki ve etkileşim içinde olacağı bir süreci başlatmış durumdayız. İsrail ile Filistin arasında yaşananlar ise artık bir insanlık dramını geçti, neredeyse bir soykırım noktasına gelmiş durumda. Yüzde 70'inin kadınlar ve çocuklar olduğu, doğrudan sivillerin hedef alındığı bir sürece sessiz kalmamız söz konusu değil. Üyesi bulunduğumuz uluslararası kuruluşlarla, dünyadaki siyasi akrabalarımızla bundan sonraki süreçte oradaki kanı durdurmak için üzerimize ne düşüyorsa onu yapma konusunda kararlı olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek isterim."