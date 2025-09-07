Özgür Özel: 'Kemal Bey, kayyumluğu kabul etmez'

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını, partinin kuruluş haftası etkinliğine davet ettiğini belirterek, "Kemal Bey, İstanbul kayyumuna randevu vermedi. Bundan sonra ben kendisinin kayyumluğu kabul etmesine ihtimal vermem. Aramızda gayet samimi bir görüşme geçti. İnşallah bu tartışmalar birkaç güne kadar sönecek. Eskiler yeniler hep beraber partimize sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı. Özel, 21 Eylül'de yapılacak olağanüstü kurultay çağrısının teknik bir tedbir olduğunu ve seçim hukukunu iyi bilen isimlerin önerdiğini bildirdi.

Özel, Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada, partisinin olağan ve olağanüstü kurultaylarıyla ilgili 15 Eylül'de görülecek dava ve ardından yaşanacak süreci değerlendirdi.

İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamayı hatırlatan Özel, "Geçen gün söyledim, millet gülümsedi. İstanbul'a gittim, il binasına. Binanın kendi mahkemelik. İl başkanı 23 yılla yargılanıyor. Barikatları ittirdi diye mahkemelik. Kurultayın ilk kongresi mahkemelik. Kapıda, danışmada duran kedimiz vardı, adı Şanslı. 'Şanslı nerede' dedim, o da olmuş veterinerlik, hastaneye gitmiş. 'Ya kardeşim bu kadar da olur mu' dedim" ifadelerini kullandı.

"Her sabah koşuyorum. Her şeye rağmen spordan taviz yok"

"Var gücümüzle direniyoruz" diyen Özel, hal böyleyken uykunun aklına bile gelmediğini, maksimum 6 saat, genelde 4 saat uykuyla durduğunu belirtti. Özel, her şeye rağmen, her sabah kalkıp 7-8 kilometre koştuğunu, spordan da taviz vermediğini aktardı.

"YSK kararı olumlu"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu'nun, CHP'nin İstanbul'daki bazı ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yaptığı itiraza ilişkin kararını "olumlu" olarak değerlendirdi. Özel, şunları kaydetti:

"Alınan bütün kararlar doğrultusunda çeşitli ihtimalleri bertaraf etmeye yönelik bir adım. Şöyle ki; 'Kayyum da gelse, mahkeme kararı da olsa kongre süreçleri kesilemez' diyor. Zaten biz kasım ayının sonu, aralık başında kongremizi yapmak suretiyle normal süreci tamamlayacağız. Bu açıdan zaten bir kere bu olumlu bir durum."

Özgür Özel, partisinin 21 Eylül'de yapılacak olağanüstü kurultayına ilişkin de şu bilgileri verdi:

"İstanbul İl Kongre delegeleri yok orada. Doğal delegeler de parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeleri de yok. Süreci delegeler başlattı. Öyle olunca şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Olur ya 15 Eylül'de İstanbul'daki karar alınır, partiye kayyum atanırsa, onun da durduramayacağı bir süreç işleyecek. Çünkü toplanan imzalarda tartışmalı hiçbir delege yok."

Olağanüstü kurultay çağrısının, teknik bir tedbir olduğunu ve seçim hukukunu iyi bilen isimlerin önerdiğini kaydeden Özel, 15 Eylül'de görülecek dava öncesi, 14 Eylül'de Ankara'da miting yapma kararı aldıklarını da bildirdi.

"Kemal beyi aradım, Partimizin kuruluş haftası etkinliğine davet ettim"

CHP Genel Başkanı Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile sürece ilişkin görüştüğünü de açıkladı. Özel, görüşmeye ilişkin şunları aktardı:

"Kemal Bey, İstanbul kayyumuna randevu vermedi. Bundan sonra ben kendisinin kayyumluğu kabul etmesine ihtimal vermem. Parti kamuoyu bu konularda çok hassas. Bu yüzden dikkatli konuşulması lazım. Kimseyi hedef göstermek istemem, çünkü boşu boşuna öfke patlaması oluyor. Partinin birliğe bütünlüğe ihtiyacı var. Ben Kemal Bey'i geçtiğimiz günlerde aradım. Partimizin kuruluş haftası etkinliğine davet ettim. Aramızda gayet samimi bir görüşme geçti. İnşallah bu tartışmalar birkaç güne kadar sönecek. Eskiler yeniler hep beraber partimize sahip çıkacağız."