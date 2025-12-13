Haberler

Özgür Özel, Kayseri'de 12'nci Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na Taziye Ziyaretinde Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 75’incisi için geldiği Kayseri’de, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için 12’nci Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’na taziye ziyaretinde bulundu.

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Dursun ALKAYA

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olan ve Gürcistan'da 25 Aralık'ta düşen askeri kargo uçağında, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan dokuz asker şehit olmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinglerinin 75'incisini gerçekleştirmek üzere geldiği Kayseri'de ilk olarak 12'nci Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Özel'e burada; CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu eşlik etti.

Burada Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz ile görüşen Özel, şehit olan dokuz asker için taziye dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA / Güncel
