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Özgür Özel: Karıncaların gücü birlikteliğindedir

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun'da; "Sizi güçsüz, zayıf, yalnız bir karınca gibi görüyorlar. 16 milyonuz. Karıncaların gücü birlikteliğindedir. Yan yana durmasındadır. Birlikte çalışıp birlikte aramasındadır. Ben bu karıncaları ezdirmem. Karıncanın kardeşi var o da CHP'dir" dedi.

31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarına devam CHP lideri Özel, partisi tarafından Samsun'da düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada şöyle konuştu:

"Ben sizinle beraberim. CHP sizinle beraberdir. Emeğinin karşılığını alamayan işçinin, siftahsız dükkan kapatan esnafın, hakettiği desteklemeyi görmeyen fındık üreticisinin ve ay sonunu değil ayın 10'unu getiremeyen emeklinin ezilmesine izin vermeyeceğiz. Sizi güçsüz, zayıf, yalnız bir karınca gibi görüyorlar. 16 milyonuz. Karıncaların gücü birlikteliğindedir. Yanyana durmasındadır. Birlikte çalışıp birlikte aramasındadır. Ben bu karıncaları ezdirmem. Karıncanın kardeşi var, o da CHP'dir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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