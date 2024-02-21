CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Beka sorunu varsa memlekete biz sahip çıkarız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarın her seçim dönemi bir korku icat ettiğini ve beka sorunu var dediğini söyledi. Eğer gerçekten beka sorunu olursa memlekete kendilerinin sahip çıkacağını belirten Özel "Çanakkale'de dedeleri kefensiz yatanlar var burada, memlekete biz sahip çıkarız." şeklinde konuştu.

CHP lideri Özel, Antalya'da katıldığı aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin operasyonundan sonra kamuflaj kıyafetle fotoğraf çektirmesini eleştirerek, "Ya bir kamuflaj yakışacaktıysa ve bir Erdoğan'a yakışacaktıysa niye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakışıyor? Bilal Erdoğan'a yakışaydı, Burak Erdoğan'a yakışaydı da göreydik." dedi.

Özel, iktadarın beka sorunu ürettikten sonra vatandaşa, "açsınız, işsizsin ama tehlike büyük bize oy vermelisin" dediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Herkes geleceğe umutla bakmak istiyor. Her seçim bir korku icat ediyorlar. Beka sorunu var diyorlar mesela. Beka sorunu dediğiniz nedir? Efendim 'dış güçler gelecekler, işgal edecekler, bayrağı indirecekler, vatanı böldürecekler' o olacak bu olacak. O beka sorunlarını bu memleket çok gördü. Çok gördü. Beka sorunu olduğunda kimin ne yaptığını da gördü. Bu ülke işgal altındayken 'geldikleri gibi giderler' diyenlerle işgal ordularının gemilerine halı serenleri de gördü. O yüzden beka sorunu, bir beka sorunu olur da bu ülkeye yine dış güçler saldıracak olursa bu ülkede bir tehlike ortaya çıkacak olursa herkes emin olsun Recep Tayyip Erdoğan geliyor diye il başkanlığından görevlendirilen altı gencin, havaalanına giden altı tane gencin kot üstüne perdelik kumaştan kefen giyip beklemesi ile bu işler olmaz öyle birşey olursa Çanakkale'de dedeleri kefensiz yatanlar var burada. Bu memlekete biz sahip çıkarız. Öyle Afrin operasyonundan sonra kamuflaj güzel böyle, şık bir kamuflaj burasına Cumhurbaşkanlığı forsu gidip orada fotoğraf çektiriyor sekiz gazetede manşet: Erdoğan'a kamuflaj ne de yakışmış. ya bir kamuflaj yakışacaktıysa ve bir Erdoğan'a yakışacaktıysa niye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakışıyor? Bilal Erdoğan'a yakışaydı. Burak Erdoğan'a yakışaydı da göreydik. Milletin fakir aç evlatlarının briket evlerinin sıvasız evlerin camsız pencereli evlerden çıkan şehitlerin üzerinden siyaset yapıp da oradan beka sorunu üretip millete evet yoksulsun açsın işsizsin ama tehlike büyük bize oy vermelisin, arkama geçmelisin yoksa ezanı dindirecekler yoksa bayrağı indirecekler yalanı ile oy toplayanlara şunu söylüyoruz. Bu memlekette bir beka sorunu varsa dört gençten üçü bavulları kafasında toplamış. Gençlerin yüzde 68-70'i eğer fırsatını bulursam yurtdışına yerleşmek isterim diyor. Dünyanın bütün ülkelerinin gözü Türkiyede doğru, ama bizim gençlerimizin gözü dünyanın başka ülkelerindeyse işte gerçek beka sorunu budur. Bununla mücadele edilmelidir."