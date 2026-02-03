Haberler

Kahramanmaraş-Özgür Özel, Kahramanmaraş'ta depremde ölenlerin mezarlarını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti ve başsağlığı diledi. Ziyarete Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Milletvekilleri ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da eşlik ettiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk olarak Kapıçam Şehir Mezarlığı'na geçti. Özel, burada depremde yakınlarını kaybedenlerle bir araya geldi. Kuran-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından Özel, beraberindekilerle depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyen Özgür Özel, daha sonra Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'na geçip sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Grup Toplantısı'nda konuşacak.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
