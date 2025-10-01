Haberler

Özgür Özel: KAAN'a Güvencemiz Tam

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KAAN projesine destek vererek Türk mühendislerine ve işçilerine güveninin tam olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise KAAN'ın motorlarının ABD Kongresi'nde beklediğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, üretim sürecine ilişkin tartışmaların yaşandığı KAAN'ın önünde çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, "1973'te başlayan büyük yolculuk engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam. KAAN'ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Milli gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN'ın arkasındayız" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türkevi'nde, "KAAN'ın motorları ABD Kongresi'nde bekliyor, onların lisansı durmuş durumda. ABD'den motorların gelmesi lazım ki KAAN'ların üretimi başlayabilsin" ifadelerini kullanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KAAN'ın önünde CHP heyetiyle çekilmiş bir fotoğrafını X hesabından paylaşarak, şunları kaydetti:

"1973'te başlayan büyük yolculuk, engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam. KAAN'ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Milli gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN'ın arkasındayız."

