Özgür Özel: "İzmir Kurtuluşun, Kuruluşun Kentidir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, “Göreceksiniz; İzmir kurtuluşun kentidir, İzmir kuruluşun kentidir, İzmir Cumhuriyet değerlerine en bağlı kenttir, İzmir Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine en sıkı sıkıya sarılan kenttir, Cumhuriyet'in de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de iyi olmasını en çok isteyen kenttir. Ben İzmir'den çok iyi bir sonuç alacağımı düşünüyorum” dedi.

Haber: SULTAN EYLEM KELEŞ – Kamera: KERİM UĞUR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, "Göreceksiniz; İzmir kurtuluşun kentidir, İzmir kuruluşun kentidir, İzmir Cumhuriyet değerlerine en bağlı kenttir, İzmir Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine en sıkı sıkıya sarılan kenttir, Cumhuriyet'in de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de iyi olmasını en çok isteyen kenttir. Ben İzmir'den çok iyi bir sonuç alacağımı düşünüyorum" dedi.

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılı coşkuyla kutlandı. Kentteki kutlamaların ilk adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. Meydan'daki törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ve siyasi partililerin milletvekilleri ile il başkanları katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

CHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra, çelenk sunma törenine katılan CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, CHP İzmir delegesinin tutumu ile ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"BENİM EN GÜVENDİĞİM SANDIKLARDAN BİRİ; İZMİR SANDIĞI"

"İzmir'den çok ciddi bir destek alıyoruz. Ben bütün İzmir'deki delegelerimizin, kendi vicdanlarıyla ve sahada, sokakta, komşularından, arkadaşlarından, öğrencilerinden, alışveriş yaptıkları esnaftan çok etkilendiklerini, onlarla görüştüklerini, sokaktaki değişim talebinin partimizde de yükseldiğini ve İzmir delegelerimizin de değişimden yana ciddi tavır takınacaklarını görüyorum, düşünüyorum.

Zaten İzmir çok sayıda delegesi olan bir il. İzmir'in hangi sandıkta oy kullanacağı belli. Benim en güvendiğim sandıklardan bir tanesi İzmir sandığı. İzmir sandığına, Manisa sandığı kadar güveniyorum.

Göreceksiniz; İzmir kurtuluşun kentidir, İzmir kuruluşun kentidir, İzmir Cumhuriyet değerlerine en bağlı kenttir, İzmir Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine en sıkı sıkıya sarılan kenttir, Cumhuriyet'in de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de iyi olmasını en çok isteyen kenttir. Ben İzmir'den çok iyi bir sonuç alacağımı düşünüyorum"

"KİMSE İZMİR'DEKİ DEĞİŞİM TALEBİNİN KARŞISINDA DURMUYOR"

Özel, kamuoyuyla paylaşılan destek açıklamalarının dışında İzmir delegelerinden kendisini arayarak desteklerini açıklayanların olup olmadığı sorusunu da "Çok sayıda var. İzmir'de konuşulan bir konuyu, benim burada aday olarak tekrarlamam doğru değil. Ama çok sayıda delege arkadaşımız, milletvekili arkadaşımız kurultayda değişimden yana oy kullanacaklarını hem bizlere söylüyorlar, hem çevrelerine söylüyorlar. Bu konuyla ilgili İzmir kamuoyunda çok ciddi bir etkileşim var. Kimse İzmir'deki değişim talebinin karşısında durmuyor" diyerek yanıtladı.

"İZMİR DELEGELERİ 6 KASIM'DA PARTİYİ İKTİDARA TAŞIYACAK, HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Gazeteciler Özel'e, "İzmir'de bir kahvaltıda imza toplandı. Kongre öncesi böyle bir imza toplanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sordu.

Özel, "Böyle şeyler olur. Orada, bazı arkadaşların heyecanla ve İzmir'in sokaktaki değişim talebini tahmin etmeden attıkları erken bir adımdı. Bu adımın sonuç vermediği, hatta çok ciddi kamuoyundan tepki gördüğü ve o arkadaşların parti kamuoyundan da parti üyelerinden de eleştiri aldıkları ve geçen zaman içinde değişimle ilgili yükselen talebin hem İzmir delegasyonun da hem İzmir'deki yöneticilerimizin fikrini önemli şekilde değiştirdiğini görüyoruz, ümit ediyoruz. Bir hafta sonra zaten sandığa gideceğiz, her şey orada görülecek. Ben geçmişte yapılan hiçbir şeyle ilgili yüreğimde bir küslük ve kırgınlık barındırmıyorum. Çünkü bize İzmir il örgütü de İzmir yöneticileri de İzmir delegeleri de 4 Kasım günü görevlerini yaparken lazım değiller. 6 Kasım'da partiyi iktidara taşıyacak olanlar da onlar. Hep birlikte çalışacağız, hep birlikte başaracağız" dedi.

"MİLLETVEKİLLİĞİ VE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN TEREDDÜT VARSA SANDIĞI KOYARIZ, ÜYELER KARAR VERİR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilgili soru üzerine Özel, şunları söyledi:

"Kimin belediye başkanı adayı olacağına mutlak vatandaş memnuniyeti karar verecek. Eğer belediye başkanından vatandaş memnunsa, ben de memnunum. Vatandaş memnun değilse orada daha derinlemesine analizler yapılabilir ve onunla ilgili kararı Parti Meclisi verir. Ama ben tek başına karar vermesini seven biri değilim. Gücünü 2015 yılındaki ön seçimde, tüm zamanların Türkiye rekorunu kırmış olmaktan alan birisiyim. Hem milletvekilliği için hem belediye başkanlıkları için, bir konuda tereddüt varsa kararı sandığı koyarız, üyelerimiz verir. Bundan sonra da öyle olacak" diye konuştu.

"AZİZ KOCAOĞLU'NUN DESTEĞİ ÇOK KIYMETLİDİR"

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun değişimin zorunlu hale geldiği yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Özel, "Kim değişimden yanayım diyorsa, bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütüyle bir ayağa kalkmasını, güçlenmesini, bir daha seçim kaybetmemesini istiyor, o yüzden söylüyor. Sayın Kocaoğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir partilidir, çok şey öğrendiğimiz bir büyüğümüzdür. İzmir'de yaptığı görevleri büyük bir liyakatle, büyük bir samimiyetle ve İzmirlilerin büyük teveccühüyle tamamlamış olan bir parti büyüğümüzdür, onun desteği çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

"BİZİM DELEGELERİMİZ HİÇBİR BASKIYA TESLİM OLMAZ"

İzmir delegeleriyle ilgili yapılan "asker" ithamı hakkında da açıklama yapan Özel, "Asker delege diyorlar, hepsi bir davranacak diyorlar. Onlar Mustafa Kemal'in askerleri dedik, onlar sokaktaki talebe uyarlar dedik. Zaten en çok da onlar alkışladı" diye kaydetti.

Delegelere baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya da "Sökmez. Ben delegeye baskı var mı, yok mu bilmem. Çeşitli yerlerden çeşitli duyumlar geliyor, her duyduğunuza da inanmamak lazım. Ben delegeye baskı yapılıp yapılmayacağında değilim, bizim delegemizin o baskıya teslim olup olmayacağıyla ilgiliyim. Bizim delegemiz hiçbir baskıya teslim olmaz" yanıtını verdi.

"İZMİR'DEKİ EN ÜST DÜZEY İLÇE BELEDİYESİNİ ALDIĞIMIZ SEÇİM BU OLACAK"

Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında değişimin kazanmadığı takdirde İzmir'de de yerel seçimin kaybedileceği yönündeki ifadelere ilişkin de konuşan Özel, şunları söyledi:

"İzmir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin amiral gemisidir, sancak gemisidir. Biz İzmir'i en zor zamanlarımızda kazanmış bir partiyiz. "Ben değişim olmazsa, İzmir kaybedilir" diyen, İzmir'le ilgili seçim sonucunu kurultaya bir argüman olarak taşıma meselesini doğru bulmam, bu kolaycılık olur. O yüzden ben şunu söylüyorum; biz her şartta değişimden sonra Türkiye'de hem mevcut büyükşehir belediyelerden koruyacağız ve arttıracağız, hem de İzmir'deki belediye sayımızı inanılmaz arttıracağız. Tüm zamanların en üst düzeyde ilçe belediyesini aldığımız seçim bu seçim olacak, değişim yaratacağı büyük moral olacak"