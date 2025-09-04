Dervişoğlu, Özel'i Ziyaret Etti

DERVİŞOĞLU, ÖZEL'İ ZİYARET ETTİ

Daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Özel ve Dervişoğlu ortak basın toplantısı düzenledi. Özel, "Kuruluş haftamızın başlangıcında ziyaretimize geldiler. Ben nazik ziyaretleri için hem İYİ Parti'nin Genel Başkanı olarak hem de geçmişte Meclis'te aynı mevkilerde görev yaparken büyük bir dayanışma, dostluk, ağabey ve kardeş ilişkisi içinde bulunduğumuz Sayın Müsavat Dervişoğlu'na bir kez daha nezaketi için teşekkür ediyorum" dedi.

'KARAR, ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNİ, YSK'NIN TEMYİZ MAHKEMESİ HALİNE GETİRİYOR'

Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, "Bize çok sayıda partilimizden mail, öneri geliyor. Diyorlar ki 'Türkiye'de dünya kadar asliye hukuk mahkemesi var. Bunların her birine her birimiz başvuralım. Birinden birisi referandumdaki şaibeden dolayı referandumu iptal edebilir. Biz AK Parti'nin kazanmış olduğu tüm seçimlere, tüm asliye hukuk mahkemelerine birer dilekçe verelim ve bu seçimle ilgili tartışma yaratabilecek beyanlarda bulunalım. Madem bu iş yıllar sonra beyanla oluyor, Türkiye'deki rejim değişikliği bile geri dönebilir.' Sayın Tayyar da bu doğrultuda bir değerlendirme yapmış. Biz bir asliye hukuk mahkemesinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin geride bıraktığı ilçe seçim ve Yüksek Seçim Kurulu'ndan da itirazlar da karara bağlanarak, kesinleşen bu kararından sonra bu seçimin iptal edilmesini son derece sağlıksız, seçim hukukunu yok sayan, Türkiye'deki seçim hukukunu askıya alan, Türkiye'deki bütün asliye hukuk mahkemelerini Yüksek Seçim Kurulu'nun temyiz mahkemesi haline getiren bir karar olarak görüyoruz" dedi.

'19 MART'TA YAPTIKLARI GİBİ BİRKAÇ GÜN KALA HAREKET ETTİLER'

Özel, İstanbul'daki kararı alan mahkemenin bugün ilçe seçim kurullarına Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürümekte olan takvimini durdurduğunu bildirdiğini söyleyerek, "Aynen 19 Mart'ta harekete geçtikleri gibi birkaç gün kala harekete geçtiler. ve aldıkları kararı ilçe seçim kurullarına bildiriyorlar. İlçe seçim kurulları da normal olarak diyor ki, 'Kongre takvimi durduysa bu takvimi işletmemiz ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni bir kararına bağlı.' Biz de tüm bu ilçeler açısından itiraz dilekçelerimizi Yüksek Seçim Kurulu'na vermek üzere hazırlık yapıyoruz. Ayrıca hakkımızda asliye hukuk mahkemesinin verdiği kararın mahkemeye yaptığımız itiraza cevaptan sonra istinaf mahkemesine başvuru aşamasında, Yüksek Seçim Kurulu'na da 'tam kanunsuzluk' hali ile ilgili başvurumuz da hazırlanmış durumda" ifadelerini kullandı.

'KİMSEYE BU KAOTİK SÜRECİ TETİKLEMESİNİ TAVSİYE ETMEM'

Özel, yargıdaki son gelişmelerin 15 Eylül'deki dava hakkındaki kanaatini değiştirip değiştirmediği sorusuna ise, "Benim değerlendirmem şu: Türkiye'de siyaset her türlü müdahaleyi hukuk üzerinden yapabiliyor. Ancak ben Ankara'da mahkemenin görüldüğü hakimin meseleyi bugüne kadar götürdüğü şekliyle bundan sonra götürülecek olursa 15'inde herhangi bir karar çıkmayacağını, kendisinin daha önce vermiş olduğu kararlara yönelik olarak adımları atacağını ve davanın o şekilde yürütüleceğini düşünüyorum. Birileri bir sonuç almak üzere bunu tasarladıysa bu tam bir felaket, tam bir facia. Kimseye bu kaotik süreci tetiklemesini tavsiye etmem" diye konuştu.

'100 YIL ÖNCEKİ CESARETLE BURADAYIZ'

Özel ayrıca, bu konuyu biraz önceki görüşmede de değerlendirdiklerini kaydederek, "Ankara'da bakan yardımcılığı gibi siyasi bir mevkiden İstanbul Başsavcılığı'na operasyonel amaçlarla yollanmış, 'Bu işin sahibi benim' diyen Akın Gürlek, sürecin 'aferin budalası'dır. Tayyip Erdoğan'ın 'aferin budalası'dır. Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi tarihine bu kadar kara lekeyle geçecek bir işe kalkışmış olmak ne cesarettir, ne cesamettir, ne de bundan sonraki Türkiye'nin süreci için hayra atılmış bir adımdır. Her şeyi tartışmalı yapan yarın öbür gün yürüttüğü bütün dosyalar açısından bakıldığında iktidar el değiştiğinde ki biz hukukun teminatı olmak isteriz ama öyle bir iktidar gelir ki ne bir AK Parti'linin mal güvencesi kalır, ne kimsenin mevki güvencesi kalır, ne mazbatalarının güvencesi kalır, ne tapuların güvencesi kalır. Bu güvencesizlik halinin altında Akın Gürlek de kalır, Recep Tayyip Erdoğan da kalır. O yüzden ben kendilerine şunu söylüyorum; biz bulunduğumuz yerdeyiz. 100 yıl önceki cesaretle buradayız. Kimin koltuğunda oturduğumuzu, ne için oturduğumuzu biliyoruz" dedi.

DERVİŞOĞLU: CHP, KENDİSİ İÇİN KURULAN TUZAĞA DÜŞMEYECEK

Dervişoğlu ise, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye için çok önemli bir parti olduğunu belirterek, "Çünkü netice itibariyle biz 'Türkiye'nin ana muhalefet partisi' desek bile ikinci partisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir potansiyel ile temsil edilmektedir. Dolayısıyla Türkiye'nin bundan sonrası için de bugünün olduğu gibi bundan sonrası için de Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğine, bütünlüğüne ve kendi camiası içerisinde beraberliğine ihtiyacı vardır. Yani bölünmüş ya da içi karıştırılmış bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç kimseye faydası yoktur. Dolayısıyla ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi için

kurulan bu tuzağa düşmeyeceği kanaatini taşıyorum" diye konuştu. ı

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Celal ATALAY/ANKARA,