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Özgür Özel: İstanbul'un İradesini Savunacağımızı Duyurdu

Özgür Özel: İstanbul'un İradesini Savunacağımızı Duyurdu
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı'nın ardından Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda toplumla buluşacaklarını açıkladı. Özel, halkın iradesini korumak için tüm İstanbulluları mitinge davet etti.

??????? CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Esenyurtlularla birlikte İstanbullularla birlikte bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız, İstanbul'un iradesini savunacağız, Türkiye'nin geleceğini savunacağız." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasına ilişkin gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasının ardından, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına katılmak için partisinin Esenyurt İlçe Başkanlığına geldi.

İlçe başkanlığı binasının bulunduğu Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda basın mensuplarına açıklama yapan Özel, "Biliyorsunuz dün Esenyurt'un iradesine, Esenyurt'ta yaşayan her iki kişiden birinin oy verdiği belediye başkanımız tutuklanarak ve yerine kayyum atanarak darbe yapıldı. Biz bunu protesto etmek üzere, bu durumu milletimizle paylaşmak üzere bütün programlarımızı iptal ettik. Tüm milletvekillerimiz ve tüm yöneticilerimizle Esenyurt'tayız." diye konuştu.

MYK'nin ilçe başkanlığında toplandığını belirten Özgür Özel, toplantıya kendisinin başkanlık edeceğini kaydetti.

Saat 16.00'da Esenyurt Belediye binası önünde yapacakları halk buluşmasının yerinin değiştiğini aktaran Özel, şöyle devam etti:

"Belediye başkanını tutuklayarak Esenyurt Belediyesine el koyanlar, akıllarınca önündeki meydanı daraltmak oraya bariyerlemeler yaparak, polis bariyerleri kurarak o meydanı daraltıp sanki bizim irademizi geriletebileceklerini düşündüler. Sorduk 'Esenyurt'un en büyük meydanı neresi' diye, bu meydanmış. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı, daha büyük yok. O yüzden bizim sayımızı az göstermeye çalışanlara inat saat 16.00'daki toplanacağımız yer Esenyurt Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirilmiştir. Tüm İstanbulluları, Esenyurtluları saat 16.00'da Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz. Saat 16.00'da Esenyurtlularla birlikte İstanbullularla birlikte bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız, İstanbul'un iradesini savunacağız, Türkiye'nin geleceğini savunacağız."

Özgür Özel, daha sonra MYK toplantısı için partisinin ilçe başkanlığına geçti.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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