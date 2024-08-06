Üye Girişi
Haberler

Özgür Özel: İstanbul 2036 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmaya hazırız

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye - Çin arasındaki voleybol çeyrek final maçını izledikten sonra atletizm yarışlarını da izledi. Özel, Stade de France'taki atletizm yarışlarını izleyerek İstanbul'un 2036 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

(ANKARA) -

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Olimpiyat heyecanını Stade de France'taki atletizm yarışlarını izleyerek yaşamaya devam ediyoruz. 2036'da bu büyük organizasyona İstanbul olarak ev sahipliği yapmaya hazırız" açıklamasını yaptı.

CHP Lideri Özel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye – Çin arasındaki voleyboy çeyrek final maçını izlemek Paris'e gitti. Özel, A Milli Voleybol Takımı'nın ardından atletizm yarışlarını da izledi. Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Olimpiyat heyecanını Stade de France'taki atletizm yarışlarını izleyerek yaşamaya devam ediyoruz. 2036'da bu büyük organizasyona İstanbul olarak ev sahipliği yapmaya hazırız."

Kaynak: ANKA / Güncel

Özgür Özel Atletizm İstanbul Türkiye Paris Politika Spor Güncel Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

 ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti

ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Küresel piyasalardaki deprem Avrupa borsalarını vurdu! Yatırımcılar şokta

Küresel piyasalardaki deprem Avrupa borsalarını vurdu! Yatırımcılar şokta
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title