Özgür Özel, İskandinav ve Baltık Ülkeleri Büyükelçileriyle Buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İskandinav ve Baltık ülkelerinin büyükelçileriyle yemekte bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamada, Özel'in, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder'in ev sahipliğinde İskandinav ve Baltık ülkelerinin büyükelçileriyle düzenlenen akşam yemeğine onur konuğu olarak katıldığı belirtildi.