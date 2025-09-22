Haberler

Özgür Özel, İskandinav ve Baltık Ülkeleri Büyükelçileriyle Buluştu

Özgür Özel, İskandinav ve Baltık Ülkeleri Büyükelçileriyle Buluştu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder'in ev sahipliğinde İskandinav ve Baltık ülkelerinin büyükelçileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İskandinav ve Baltık ülkelerinin büyükelçileriyle yemekte bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamada, Özel'in, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder'in ev sahipliğinde İskandinav ve Baltık ülkelerinin büyükelçileriyle düzenlenen akşam yemeğine onur konuğu olarak katıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
