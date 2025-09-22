Özgür Özel, İskandinav ve Baltık Ülkeleri Büyükelçileriyle Buluştu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Norveç Büyükelçisi Andreas Gaarder'in ev sahipliğinde İskandinav ve Baltık ülkelerinin büyükelçileriyle bir akşam yemeği düzenledi.
Kaynak: ANKA / Güncel