Özgür Özel, İskandinav ve Baltık Ülkeleri Büyükelçileriyle Buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Norveç Büyükelçisi Andreas Gaarder'in ev sahipliğinde İskandinav ve Baltık ülkelerinin büyükelçileriyle bir akşam yemeği düzenledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Norveç Büyükelçisi Andreas Gaarder'in ev sahipliğinde İskandinav ve Baltık ülkelerinin büyükelçileriyle düzenlenen akşam yemeğine onur konuğu olarak katıldı.

