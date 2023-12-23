CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den şehit askerler için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın saldırısında yaralanan dört askerimizden üçünün şehit olduğu haberiyle bir kez daha kahrolduk. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı. Özel'in bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın saldırısında yaralanan dört askerimizden üçünün şehit olduğu haberiyle bir kez daha kahrolduk. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."