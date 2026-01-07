GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ocak 2026

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, Beykoz'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/11.00/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" kapsamında okul ziyaretinde bulunacak, Valiliği ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı, 50. Yıl Kütüphaneleri Deprem Bölgesi Toplu Açılış Töreni ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Tesisleri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Malatya/10.00/11.00/11.30/14.00/15.00)

2- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Beykoz İlçe Başkanlığını ziyaret edecek.

(İstanbul/13.00)

3- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin TBMM Grup Toplantıları gerçekleştirecek.

(TBMM/14.00/10.30/9.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ve Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis ile görüşecek.

(Brüksel)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Basketbol Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın Paris Basketbol takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 13. haftasında, B Grubu'nda Türk Telekom, İtalya'nın Dolomiti Energia ekibini konuk edecek.

(Ankara/19.00)

3- Basketbolda Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları sona erecek. Melikgazi Kayseri Basketbol-Emlak Konut ve Beşiktaş BOA-Galatasaray Çağdaş Faktoring müsabakaları oynanacak.

(Kayseri/17.30/İstanbul/20.00)

4- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında; D Grubu'nda Zeren Spor, Almanya'nın Dresdner, C Grubu'nda ise Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'nın Numia Vero Volley takımını konuk edecek.

(Ankara/17.00/İstanbul/19.30)

5- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının ikinci haftasında, B Grubu'nda iki Türk ekibi Halkbank ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00)

6- Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Fenerbahçe Medicana, Sırbistan'ın Radnicki ekibini konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

7- Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li Final turu ilk maçında Galatasaray Daikin, Belçika'nın Darta Bevo ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Roeselare/22.00)

8- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Altekma, Hollanda'nın Sliedrecht Sport ekibini ağırlayacak.

(İzmir/19.00)

9- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu ilk maçında Bulgaristan'a konuk olacak.

(Şumnu/19.30)

10- Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde açılacak.

(İstanbul/18.00)

***

