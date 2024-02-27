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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İdlib şehitlerini anma mesajı paylaştı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “İdlib'de yakın tarihimizin en trajik günlerinden birinde, 34 evladımızı şehit edilişlerinin yıl dönümünde rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " İdlib'de yakın tarihimizin en trajik günlerinden birinde, 34 evladımızı şehit edilişlerinin yıl dönümünde rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.

Özgür Özel, 2020 İdlib Saldırısı'nın 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşımda bulundu. Özel'in paylaşımı şöyle:

"İdlib'de yakın tarihimizin en trajik günlerinden birinde, 34 evladımızı şehit edilişlerinin yıl dönümünde rahmetle ve minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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