CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İdlib şehitlerini anma mesajı paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " İdlib'de yakın tarihimizin en trajik günlerinden birinde, 34 evladımızı şehit edilişlerinin yıl dönümünde rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.

Özgür Özel, 2020 İdlib Saldırısı'nın 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşımda bulundu. Özel'in paylaşımı şöyle:

"İdlib'de yakın tarihimizin en trajik günlerinden birinde, 34 evladımızı şehit edilişlerinin yıl dönümünde rahmetle ve minnetle anıyorum."