Özgür Özel, İBB Eski Genel Müdürü Atayman'ı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eski İBB Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman'ı ziyaret etti.

Özel, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün akşam hep birlikte 14 kilometrelik kurtuluş yolunda Zafer Yürüyüşü'nü gerçekleştirdiklerini söyledi.

26 Ağustos'un hem Büyük Taarruz'un hem Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Özel, "Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 954. yılındayız. Hem Anadolu'yu Türklere vatan yapan Alparslan'ın hem de daha sonra burayı düşman işgalinden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda saygıyla bir kere daha eğiliyorum." dedi.

Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eski İBB Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman'ı ziyaretine değinen Özel, Atayman'ın suçunun "Ekrem İmamoğlu'na iftara atmamak olduğunu" savundu.

Özel, "Savcı diyor ki 'Sen İBB'de Medya AŞ'de görev yapmışsın, gel İmamoğlu'na şu suçlamayı yap.' O da diyor ki 'Olmayan bir şeyi nasıl yapayım, ben onurla, gururla çalışmışım, şimdi nasıl iftira edeyim, yarın öbür gün bu iftiranın altından nasıl kalkarım.' 'Öyle mi sana iyi yolculuklar' diyor." ifadesini kullandı.

İnsanların iftira atmaya zorlandığını iddia eden Özel, "Bunu yapanlar, yaptıranlar yargılanacak. Bunu hep birlikte göreceğiz." dedi.