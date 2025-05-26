Özgür Özel: HSK Seçimi Anayasa'ya Aykırıdır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda, Hakimler ve Savcılar Kurulunda (HSK) boşalan üyelikler için yapılan seçime ilişkin, "Genel Kurul'a getirilen adaylar Anayasa'ya ve Genel Kurul'daki uygulamaya açıkça aykırı. Anayasa'yı komisyonda ihlal edip, kendi adamlarını, kendi destekledikleri adayları kuraya sokmaya çalışıyorlar." dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret eden Özel, yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TBMM Genel Kurulu'nda, HSK'de boşalan 5 üyelik için yapılan seçimin Anayasa'ya aykırı ve usulsüz olduğunu savunan Özel, "Anayasa, hakimleri ve savcıları kurula seçerken, 'burada en geniş mutabakat lazım' diyor. Birinci turda yüksek bir mutabakat yani 3'te 2'yi arıyor. İkinci turda biraz daha düşük ama yine yüksek mutabakat arıyor. Olmuyorsa en yüksek oyu alan iki aday arasından kura. Bu kadar açık yazılmış." ifadesini kullandı.

Komisyonda bu kurallara uyulmadan, kuraya AK Parti'nin tercih ettiği iki adayın bırakılmaya çalışıldığını iddia eden Özel, "Genel Kurul'a getirilen adaylar Anayasa'ya ve Genel Kurul'daki uygulamaya açıkça aykırı. Anayasa'yı komisyonda ihlal edip, kendi adamlarını, kendi destekledikleri adayları kuraya sokmaya çalışıyorlar. 'Eğer ki Meclis'te salt çoğunluğu yakaladıysan komisyonda Anayasa'ya uymayabilirsin. Adayı ikiye bölersin, yaparsın kura'. Olacak iş değil. Bunun yürütmesinin durdurulması için 10 saat içinde başvurmuştuk. Önümüzdeki günlerde görüşülecek Anayasa Mahkemesi'nde." bilgisini paylaştı.

CHP kurultaylarının iptaline ilişkin dava

Özel, partisinin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın 30 Haziran'a ertelenmesine yönelik soruya, "Duruşmayla ilgili ilk günden beri tutumum belli. Bu duruşmalar sonuç odaklı değil, süreç odaklı. CHP'yi tartıştırmaya, karıştırmaya çalışıyorlar kendi akıllarınca. O yüzden bu işlerin sürecinden istifade ediyorlar. Herkesin gözü önünde olmuş bir kurultay." yanıtını verdi.

Aynı delegelerle bir kurultay daha yaptıklarını, geçerli oyların tamamını o delegelerin kendisine verdiğini anlatan Özel, "Parti tarihinde ilk kez bir genel başkanın anahtar listesi delinmeden geçti. Daha ne konuşuyorlar? O kurultayı tartışmaya açacak platform siyasette kalmadı artık. 'Parti içinde kargaşa varmış' diye göstermek için yapılmış bir hamle, bir çaba boşa çıkmıştır." diye konuştu.

Özgür Özel, "Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek isteyen CHP'li isimlerin görüşmesinin engellendiği" şeklindeki iddialara yönelik soru üzerine, "Doğru. İl Başkanımızın ve Sayın Mansur Yavaş'ın başvurularına uzun süredir cevap verilmiyor." dedi.

"Konuşarak, anlatarak bir kişinin suçluluğunun ispatlandığı düzene, hukuk düzeni denmez" diyen Özel, bu düzene bütün hukukçuların direnmesi gerektiğini söyledi.

Asgari ücrete ara zam talebi

Halk CHP'yi tercih ettiğinde, enflasyonun tek haneli rakamlara ineceğini, işsizliğin biteceğini ve en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olacağını ifade eden Özel, asgari ücrette ara zam taleplerine yönelik randevuların planlanmaya başlandığını aktardı.

Konfederasyonlarla görüşmelerde bulunulacağını kaydeden Özel, "Bu hafta içinde DİSK'i, TİSK'i, HAK-İŞ'i ve TÜRK-İŞ'i ziyaret takvimine bağlamayı ve hafta bitmeden bu ziyaretleri gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Gelecek hafta da konfederasyonların dışındaki yapılarla birtakım çalışmalar yapıp, daha sonra talebi netleştireceğiz. Bunun bütün emekçiler tarafından sahiplenilmesi gerektiğini düşünüyoruz." sözlerini sarf etti.