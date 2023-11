CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Ankara’da mevcut belediyelerimizi koruyacağız. Ama üzerine kimsenin aklına hayaline getirmeyeceği bir başarı koymak durumundayız. Bunun için örgütümüze güveniyoruz. Ankaralıların CHP’deki değişimin Türkiye’de bir büyük değişime dönüşmesine ilişkin heyecanlarına ve umutlarına güveniyoruz. Her geçen gün daha demokratikleşen, parti içi demokrasiye önem veren, örgütüne önem veren, her geçen gün halkla daha sıcak ilişki kuran bir CHP göreceksiniz. Bizi kavgalarımızla, tartışmalarımızla, polemiklerimizle değil; hem yapıcı hem kararlı hem iddialı, son derece güçlü siyasetimizle takip edeceksiniz. Bundan sonra Türkiye’de her şeyin, her geçen gün, bir adım daha; yoksulların, emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin yani halkın, yani bizim esas oy almamız gereken çok geniş kitlelerin lehine geliştiğini göreceksiniz. Önce onlara layık bir muhalefet olacağız. Sonra onların iktidara taşıdığı, onların partisi olacağız” dedi.

Özgür Özel: 'Her Geçen Gün Daha Demokratikleşen, Parti İçi Demokrasiye Önem Veren, Örgütüne Önem Veren, Her Geçen Gün Halkla Daha Sıcak İlişki Kuran...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Ankara'da mevcut belediyelerimizi koruyacağız. Ama üzerine kimsenin aklına hayaline getirmeyeceği bir başarı koymak durumundayız. Bunun için örgütümüze güveniyoruz. Ankaralıların CHP'deki değişimin Türkiye'de bir büyük değişime dönüşmesine ilişkin heyecanlarına ve umutlarına güveniyoruz. Her geçen gün daha demokratikleşen, parti içi demokrasiye önem veren, örgütüne önem veren, her geçen gün halkla daha sıcak ilişki kuran bir CHP göreceksiniz. Bizi kavgalarımızla, tartışmalarımızla, polemiklerimizle değil; hem yapıcı hem kararlı hem iddialı, son derece güçlü siyasetimizle takip edeceksiniz. Bundan sonra Türkiye'de her şeyin, her geçen gün, bir adım daha; yoksulların, emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin yani halkın, yani bizim esas oy almamız gereken çok geniş kitlelerin lehine geliştiğini göreceksiniz. Önce onlara layık bir muhalefet olacağız. Sonra onların iktidara taşıdığı, onların partisi olacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi Didem Özel bugün, Manisa ziyaretinin dönüşünde CHP il başkanları, ilçe başkanları, gençlik kolları ve parti üyelerinin de aralarında bulunduğu kalabalık bir partili tarafından Esenboğa Havalimanı'nda karşılandı. Özel, şunları söyledi:

"BUNDAN SONRA HER ŞEYİN BİZİM ESAS OY ALMAMIZ GEREKEN KİTLELERİN LEHİNE GELİŞTİĞİNİ GÖRECEKSİNİZ. ONLARA LAYIK BİR MUHALEFET OLACAĞIZ"

"Çok uzun süredir Manisa'ya gidemiyordum. Son iki ayda, sadece bir kez gidebilmiştim. Didem de dönmüştü Manisa'ya. Hem Didem'i alıp bugün için gelmek hem annemin, babamın bir elini öpmek. Çünkü Kurultay'daydılar ama görüşememiştik. Hem onlardan helallik almak hem de diğer baba evi, Atatürk'ün evi olan CHP'den, partililerimize teşekkür etmek ve helallik almak üzere gittim. Son derece güzel bir gündü. Manisa'da CHP'lilerin coşkusu çok anlamlıydı. CHP'li olmayan Manisalıların bir genel başkanın Manisa'dan seçilmesine yükledikleri anlama, verdikleri öneme de hep birlikte hem şahit olduk hem mutlu olduk. Bundan sonraki süreç, bugün devir teslim töreniyle başlayacak. Birazdan Sayın Genel Başkanımızı ve Selvi Hanım'ı ziyaret edeceğiz. CHP birlik, beraberlik içinde, güçlenerek, gençleşerek ve iktidara yürüyerek devam edecek. Büyüklerimizden, önceki dönem görev yapmış, başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bütün tecrübeli siyasetçilerin deneyimleri önümüze ışık tutacak. Yanımızdaki genç arkadaşların enerjileri de bizi hızla iktidara taşıyacak. Her geçen gün daha demokratikleşen, parti içi demokrasiye önem veren, örgütüne önem veren, her geçen gün halkla daha sıcak ilişki kuran bir CHP göreceksiniz. Bizi kavgalarımızla, tartışmalarımızla, polemiklerimizle değil; hem yapıcı hem kararlı hem iddialı, son derece güçlü siyasetimizle takip edeceksiniz. Bundan sonra Türkiye'de her şeyin, her geçen gün, bir adım daha; yoksulların, emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin yani halkın, yani bizim esas oy almamız gereken çok geniş kitlelerin lehine geliştiğini göreceksiniz. Önce onlara layık bir muhalefet olacağız. Sonra onların iktidara taşıdığı, onların partisi olacağız."

DİDEM ÖZEL: "CUMARTESİ GÜNÜNDEN BERİ BÜYÜK MUTLULUK VE GURUR İÇİNDEYİZ"

Didem Özel ise şunları söyledi:

"Cumartesi gününden beri büyük mutluluk ve gurur içindeyiz. Özgür'ün Manisa'yı da ziyaret etmesi hepimizi tekrar gururlandırdı. Kendi memleketimizde, kendi hemşehrilerimizle, büyüklerimizle birlikte olduk dün. Her şey çok güzeldi. Bundan sonrasında her şey çok daha güzel olacak."

" ETRAFTAKİ KORUMA SAYISINI AZALTACAĞIZ"

Özel, parti otobüsünün üstünden partililere de şöyle seslendi:

"Biz CHP'de koşturmaya, çalışmaya geldik. Elbette böyle sembolik günlerde karşılamalar, uğurlamalar önemli. Ancak mümkün olduğu kadar protokolü, etraftaki koruma sayısını azaltacağız. İlk gün, gelen koruma ekibini yollamak istedik. 'Artık öyle olmaz. İstemeseniz de sizin korunmanız gereken bir statü var' dediler. Yarından itibaren o işe, sosyal demokrat bir partiye yakışır, sosyal demokrat bir lidere yakışır bir şekil vereceğiz.

"BUNDAN SONRA CHP ÖRGÜTÜNDEKİ KAİDE ŞU: BİRLİKTE YÖNETİYORUZ, BİR EKSİK BİR FAZLA GÖRÜRSEK ÜÇ TELEFONDA GENEL BAŞKANA"

Eksik görürseniz, fazla görürseniz ilçe başkanınızı uyarın ki o, il başkanına; o da bana ulaşsın. Bundan sonra CHP örgütündeki kaide şu: Birlikte yönetiyoruz, bir eksik bir fazla görürsek üç telefonda genel başkana. Siz ilçe başkanına, o il başkanına, il başkanı bana. Konunun bir başka şekilde iletilmesi gerekiyorsa da hepsinin telefonu 7 gün 24 saat açık. İki telefonla genel başkana; siz milletvekiline, milletvekili genel başkana. Bundan sonra böyle. Zorlu bir kongre süreci geçirdik. Öncesinde üzüldüğümüz, kırıldığımız şeyler oldu. Söylenmeyecek sözler söylendi. Olmayacak yakıştırmalar yapıldı. O işin yapısal sorunlarını parti içinde konuşuruz, bir daha böyle şeylerin hiçbir CHP'liye asla yapılmaması için, hiç kimseye o sözlerin söylenmemesi için gerekli tedbirleri almak boynumun borcu. Ama Ankara'ya adım atıyorum, bir daha söylüyorum: Geçmişten bugüne hatırladığım, içimde biriktirdiğim bir düşmanlık, alınacak bir intikam yok. Katedilecek yol var. İktidara gitmek durumundayız hep beraber.

"SAYIN GENEL BAŞKANIMIZIN ÇOK SEVDİĞİ ÖRGÜTÜNE; ÇOK SEVDİĞİ ÖRGÜTÜMÜZÜN DE ONA KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİ BİR SÜRECİN SÖZÜNÜ VERİYORUM"

Ankara'da mevcut belediyelerimizi koruyacağız. Ama üzerine kimsenin aklına hayaline getirmeyeceği bir başarı koymak durumundayız. Bunun için örgütümüze güveniyoruz. Ankaralıların CHP'deki değişimin Türkiye'de bir büyük değişime dönüşmesine ilişkin heyecanlarına ve umutlarına güveniyoruz. Ben şimdi, önce Anayasa Mahkemesi önündeki eyleme birkaç dakikalık destek verip oradan Sayın Genel Başkanımız ve Değerli Eşlerinin yanına, evlerinde bir ziyaret yaparak kendilerine hem şahsım hem sizler için resmi devir teslimden önce bir baba oğlun görüşmesi gereken şeyleri görüşmeye, ona da bundan sonra ömrümüz boyunca göstereceğimiz sözde değil, aktif vefa için, aktif olarak Sayın Genel Başkanımızdan bundan sonraki süreçte dürüst kişiliğinden, bilge kişiliğinden sürekli istifade edeceğimiz, onun gönlünü hoş tutacağımız, onun kendini iyi, enerjik hissetmesini sağlayacağımız, onun çok sevdiği örgütüne; çok sevdiği örgütümüzün de ona katkı sağlamaya devam edeceği bir sürecin sözünü veriyorum."