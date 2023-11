Özgür Özel: "Hatay'da 10 Kişiden 9'u Depremin Birinci Yılını Çadırda, Konteynerde Geçiriyor Olacak, Bunu Kabul Etmemiz Mümkün Değil"

Haber: GÜLARA SUBAŞI - Kamera: DURSUN ALKAYA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Erzin'de, "Hatay'ın 255 bin konuta ihtiyacı var, şu ana kadar sadece 32 bin tane konutun ihalesini yapmışlar, pek daha azının inşaatına başlamışlar, onlar dahi yetişmiyor ama yetişse bile sözleşmesini, ihalesini yaptıklarının tamamı bitse bile 10 evden 9'u yapılmamış olacak. Hatay'da 10 kişiden 9'u depremin birinci yılını çadırda, konteynerde geçiriyor olacak. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Hatay Dörtyol'un ardından Erzin'de de halk buluşmasına katıldı. Burada konuşan Özel, şunları söyledi:

"BABA EVİNDEN HELALLİK ALDIM SİZİNLE KUCAKLAŞMAYA GELDİM"

"Erzin benim açımdan her davet aldığımda koşa koşa gittiğim bir yer. Bundan iki yıl kadar önce yine bir akşam vakti Erzin'de muhteşem bir toplantı yapmıştık. Her geldiğimde gülen yüzler görüyorum. Her geldiğimde alnı açık Atatürkçüler görüyorum. Her geldiğimde cumhuriyetin bir kalesine geldiğimi görüyorum. Yüreğinde vatan, millet, bayrak sevgisi olan Erzinlileri görüyorum. Bugün benim genel başkanlık görevini Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devraldıktan sonraki ilk programım, ilk il ziyaretim. Tesadüfen Hatay'da değiliz, bundan iki hafta önce Hatay delegelerimizin ve yöneticilerimizin bulunduğu il binamız yerine kullanılan çadırdaydım. Hiç siyaset yapmadım dedim ki, burası yeri değil. Ama şunu söyledim; ben önümüzdeki günlerde genel başkan seçildiğim durumda ilk il ziyaretimi Hatay'a yapacağım, Hatay'ın ilçelerine yapacağım dedim. Baba evinden helallik aldım sizinle kucaklaşmaya geldim.

"HATAY'DA 10 KİŞİDEN 9'U DEPREMİN BİRİNCİ YILINI ÇADIRDA, KONTEYNERDE GEÇİRİYOR OLACAK"

Bugün hem 99 Düzce depreminin yıl dönümü hem büyük acılar yaşayan Hatayımızdayız 6 Şubat'tan sonra. Hatay diyor ki, 'geç geldiler depremde, çokta erken unutup gittiler.' Hatay sanki diğer illerde olan toplam 100 yıkımın 44'ü Hatay'da olmuş, sanki yüzde 44 ev burada yıkılmamış gibi Hatay' unutuverdiler. Bakan çıkıyor, 'bütün Türkiye'de enkazları kaldırdık. Bir şehir hariç orada az bir şey kaldı' diyor adını bile anmıyor. Ama belediye başkanlarımız diyor ki, 'en az yüzde 20'si duruyor.' Daha da kötüsü var. Bu ülkenin başında oturan bir cumhurbaşkanı var. Seçimlerden önce Hataylılara dedi ki, 'bir yıl içinde kalıcı konutlara geçeceksiniz.' Şubat geliyor, sordum, inceledim. Hatay'ın 255 bin konuta ihtiyacı var, şu ana kadar sadece 32 bin tane konutun ihalesini yapmışlar, pek daha azının inşaatına başlamışlar, onlar dahi yetişmiyor ama yetişse bile sözleşmesini, ihalesini yaptıklarının tamamı bitse bile 10 evden 9'u yapılmamış olacak. Hatay'da 10 kişiden 9'u depremin birinci yılını çadırda, konteynerde geçiriyor olacak. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.

"MEVCUT GENEL BAŞKAN OLARAK SÖZ VERİYORUM, BUNDAN SONRA HATAY BENİM MESELEMDİR"

İl başkanım rica etti, 'Hatay'ı gündemde tutar mısınız?' diye. Ben de şöyle söyledim; bir partinin genel başkanı bir meseleyi gündemine alırsa, tekrar ederse ona kimse kayıtsız kalamaz. Bu ülkenin kurucusu ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, demişse ki, 'Hatay benim meselemdir' bende mevcut genel başkan olarak söz veriyorum, bundan sonra Hatay benim meselemdir. Okul sorunundan sağlık sorununa kadar bütün Hatay'ın deprem yaralarının sarılması için mücadelemizi vereceğiz, gündeme getireceğiz. Bir yıkım daha yaşanıyor Erzin'de Dörtyol'da. Narenciye üreticisi depremin yaralarından, travmasından sonra bir başka büyük deprem, travma yaşıyor. Hatay'da 1,6 milyon ton narenciye üretiliyor. Bu şu demek; doğru politikalarla, doğru pazarlar bularak, doğru desteklemelerle kilosunu 1 lira fazla satsanız Hatay'a 1,6 milyar TL ilave kaynak gelecek. Paranın büyüklüğüne bak. Hatay bu rekolteyle aslında her yıl 1 milyar ila 2 milyar dolar arasında Türkiye'ye bir ihracat imkanı tanıyor.

"ERZİN'İ BU İKTİDARA BİR KARINCA GİBİ EZDİRMEYECEĞİZ, KARINCANIN KARDEŞİ VAR O DA CHP'DİR"

Kötü yönetim, yalnız bırakılmışlık, ekonomideki kötü yönetim, inat uğruna 'faizleri düşüreceksin ki, enflasyon düşsün' deyip enflasyonu fırlattıran, 'ben bilirim, ekonomistim' diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın marifetiyle dolar 6 liradan 26 liraya kadar gitti. Yine onun marifetiyle o dönemlerde 6 lira olan mazot bugün geldi 38 liraya dayandı. Sizin o mazot yüzünden taşıma gideriniz artıyor, nakliye İstanbul'a, Ankara'ya giderken kilo başına inanılmaz bir nakliye biniyor. Toplatmak için verdiğiniz para yetmiyor. İnsan utanır yeniceyi 1 liradan aldılar, mandalinaya bugün verilen fiyat o mandalinanın toplanmadan dalda kalmasına sebep oluyor. Verilen bilgiler şudur; yüzde 40 tedbir alınmazsa dalında kalabilir. Yüzde 40'ın dalda kalması milli serveti yok olmasıdır, Erzin'in kahrolmasıdır, fakirleşmesidir, zor durumda kalmasıdır, Erzin'in ezilmesidir. Erzin'i bu iktidara bir karınca gibi ezdirmeyeceğiz. Karıncanın kardeşi var o da CHP'dir. Bu konuda bundan sonra bütün milletvekillerimiz, Hatay milletvekillerimizle birlikte sesinizi duyurabilmek için mücadele edecekler. Özellikle bizim önerimiz destekleme ama iktidar gibi zengini destekleme değil. Bunlar ihracatçıya destekleme veriyorlar, biz üreticiye destekleme verilmesini talep ediyoruz.

"BUGÜN İLK KEZ HATAY'DAN BAŞLADIK AMA DURMADAN DOLAŞACAĞIZ"

Dalında kalan ürünlerin mutlaka ve mutlaka bu ihtimale karşı sigortalanması lazım ama yüksek primler bu olanağı da ortadan kaldırıyor. Bu da bir afet, sen ürününü her türlü doğal afetten korumuşsun, ilacını vermişsin, suyunu vermişsin, emeğini vermişsin, evladın gibi bakmışsın ama toplatacak halin kalmamış fiyatlardan, bu da bir afettir. Mutlaka ve mutlaka burada devletin şefkatli elini Erzin'e, Hatay'a uzatması gerekmektedir. Buradan sesleniyoruz; narenciye üreticisine sahip çıkın, destek olun.

Bugün ilk kez Hatay'dan başladık ama durmadan dolaşacağız. Hatta şimdi Osmaniye'ye geçeceğiz. Önümüz seçim. Partimizde içinde bulunduğu durumu hep beraber bir tahmin edelim. Geçtiğimiz seçim cumhuriyetin yüzüncü yılında Türkiye'yi kimin yöneteceğine karar verecek seçimdi. Hepimiz bu seçimi kazanmayı çok istedik, çok çalıştık, çok gayret ettik ama 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta boynumuz büküldü. Yere baktık, omzumuz düştü, moralimiz bozuldu ve öyle bir duruma geldik ki eğer bundan sonra böyle giderse işler kötüydü. Bu güzel insanları umutsuz, çaresiz bırakamazdık. Biz bir şeye inandık, delegelerimiz inandı, üyelerimiz inandı, sizler inandınız. Şimdi Türkiye inanacak.

YAŞ ORTALAMASI CHP PM'DE 43, MYK'DA 46

Biz CHP'ni yaş ortalaması 43 olan bir Parti Meclisi ile yaş ortalaması 46 olan MYK ile yöneterek aynı yüz yıl öncesinde olduğu gibi genç, inançlı, kararlı, idealist, vatansever CHP'liler olarak bir yola çıktık, iktidarı değiştireceğiz. Bu heyecana sizler ortak oldunuz. Bundan sonraki ilk hedefimiz 31 Mart'taki seçimler. Ben Erzin'i yeniden CHP'nin kazanacağına inanıyorum. Erzin yetmez, Hatay'da çok ilçe kazanacağız ve otomatikman büyükşehirde çoğunluğu yakalayacağız. O zaman hizmet etmek isteyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanının elini kolunu Ak Partililer, MHP'liler bağlayamayacak. Bize 31 Mart'ta çoğunluğu verecek Hatay hizmeti görecek."

İMAMOĞLU: "SİZLERİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Hatay'a yapılan ziyaretin hem manevi hem moral açısından herkese çok iyi geleceğini söyleyen İmamoğlu ise şunları kaydetti:

"Genel Başkanımla birlikte Hatay'a yaptığımız bu ilk ziyaret hem manevi açıdan hem moral açısından hepimize çok iyi gelecek. Hep beraber coşa coşa, insanlarımızı bu aile ortamına bu güzelliğe katarak çok büyük bir kitle olacağız. Halkımızın haklarını savunan, milletimizin taleplerini karşılayan, yerel yönetimde insanların ihtiyaçlarını önceleyen, hiçbir insanımızın birbirinden ayırt etmeyen çok özel günleri göreceksiniz milletimize hep birlikte yaşatacağız. Buradan sizlere selamını getirdiğim İstanbullularla birlikte Türkiye'ye de çok özel heyecanlar çok özel başarılar kazandıracağımıza Erzin'de hepinizin huzurunda İstanbullulara söz veriyoruz.

Elbette Hatayımız zor günler geçiriyor. Hatay büyük bir deprem yaşadı ve burada çok canımızı kaybettik, içimiz yanıyor. Kayıplarımıza rahmet diliyorum. Hem Hatay'da büyükşehir belediye başkanımız hem Erzin'de ilçe başkanımız yaraların sarılmasına dönük ellerinden geleni yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Bizde onların yanında olacağız sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Dayanışmamız milletimizin geleceği için, memleketimizin geleceği için, Hatay'ın geleceği için, Erzin'de belediye başkanımızın bu sürece niyet koyduğunu bilen birisiyim. Umut ediyorum onun değerli çalışmalarından, halkçı ve sosyal demokrat çalışmalarından memnunsunuzdur. Hem Erzin'e hem Hatay Büyükşehir Belediyemize başarılar diliyorum."