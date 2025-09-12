Özgür Özel: Haksızlıklara Direniyorum, Ekrem İmamoğlu'nun Yanındayım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Ahmet Türk göreve iade edilmeli, Ahmet Özer de tahliye edilmeli." şeklindeki açıklamasına ilişkin, "Ben kavgayı kavga için değil, kavgayı direnmek, hakkımı savunmak, haksızlığa uğrayan arkadaşlarımın hakkını savunmak için yaparım. O açıdan söylediği doğru. Biz de aynı şeyi söylüyoruz, bu doğruyu savunanların sayısı çok arttı. Bu yanlışlardan dönülür diye ümit ediyorum." dedi.

Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmayı takip etti.

CHP Genel Başkanı Özel, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun yanında olduğunu söyledi.

İmamoğlu'nun yargılandığı davaya da değinen Özel, "Bu yatay geçişi o sene yapanların diplomalarını iptal ettiler. İçlerinde Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı vardı ama 1 sene, 2 sene öncesini, sonrasını aynı işlem olduğu halde iptal edemediler çünkü hedef belli, Ekrem İmamoğlu. Bir tek Ekrem İmamoğlu yargılanıyor, oysa aynı suçu işlediğini iddia ettikleri 26 kişi var." iddiasında bulundu.

"Kavgayı hakkımı savunmak için yaparım"

Özel, bir basın mensubunun "(Terörsüz Türkiye) Komisyon süreci devam ederken bugün Devlet Bahçeli'den çok net bir çıkış meydana geldi. 'Ahmet Türk göreve iade edilmeli, Ahmet Özer de tahliye edilmeli.' dedi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusuna şöyle yanıtladı:

"Kent uzlaşısı dediğiniz ya da terör denilen, o gün Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'nı suçlamak için ve daha sonrasında da cezalandırmak için yapmış olduğu bir tercihten, Cumhur İttifakı 'Bu devlet politikası.' diyerek vazgeçti. Bir doğru yapıldıktan sonra eski yanlışları, eski sözleri hatırlatmak bizim işimiz değil. Ben kavgayı kavga için değil, kavgayı direnmek, hakkımı savunmak, haksızlığa uğrayan arkadaşlarımın hakkını savunmak için yaparım. O açıdan söylediği doğru. Biz de aynı şeyi söylüyoruz, bu doğruyu savunanların sayısı çok arttı. Bu yanlışlardan dönülür diye ümit ediyorum."

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davanın 15 Eylül'de görüleceğine ilişkin de konuşan Özel, "Bu konuda söylenebilecek her şey söylendi. Partiyi yıpratmak, partiyi tartıştırmak için yapılan bir kötülüktür. Her kötülük gibi bu kötülüğün de son bulacağını umuyoruz." şeklinde konuştu.