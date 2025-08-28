Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle 'kamu görevlisine hakaret' ve 'tehdit' suçlarından soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılık, Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada Gürlek'e yönelik kullandığı sözler üzerine harekete geçti.

Başsavcılıkça, Özel hakkında "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak - Güncel
