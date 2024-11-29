Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı

(ANKARA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "Özgür Özel hakkında 26 Kasım'da partisinin TBMM'ndeki grup toplantısında ve bugün Marmara Ceza İnfaz Kurumları önünde yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 'Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret' ve 'Terörle Mücadele Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek' suçundan resen soruşturma başlatılmış olup gerekli tespitlerin yapılması akabinde soruşturma evrakı ilgili hakkında fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecektir" denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 28. Dönem Manisa Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 26 Kasım 2024 tarihinde partisinin TBMM'ndeki grup toplantısında ve 29 Kasım 2024 (bugün) tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumları önünde yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 'Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret' ve 'Terörle Mücadele Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek' suçundan resen soruşturma başlatılmış olup gerekli tespitlerin yapılması akabinde soruşturma evrakı ilgili hakkında fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecektir."