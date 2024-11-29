Üye Girişi
Haberler
Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi

Sınırın sıfır noktasındaki savaşla ilgili Türkiye'den dikkat çeken açıklama

 Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren gelişme: Karşınızda enayi mi var

Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren gelişme! "Karşınızda enayi mi var"

 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı

Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi

Rejim karşıtları Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi

Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik sözleri nedeniyle 'Kamu Görevlisine Hakaret' ve 'Terörle Mücadele Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek' suçlarından resen soruşturma başlattı.

(ANKARA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "Özgür Özel hakkında 26 Kasım'da partisinin TBMM'ndeki grup toplantısında ve bugün Marmara Ceza İnfaz Kurumları önünde yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 'Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret' ve 'Terörle Mücadele Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek' suçundan resen soruşturma başlatılmış olup gerekli tespitlerin yapılması akabinde soruşturma evrakı ilgili hakkında fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecektir" denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 28. Dönem Manisa Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 26 Kasım 2024 tarihinde partisinin TBMM'ndeki grup toplantısında ve 29 Kasım 2024 (bugün) tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumları önünde yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 'Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret' ve 'Terörle Mücadele Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek' suçundan resen soruşturma başlatılmış olup gerekli tespitlerin yapılması akabinde soruşturma evrakı ilgili hakkında fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Kar fırtınasına yakalanan 22 yaşındaki Youtuber donarak hayatını kaybetti
img

Takım sahada puan kovalarken mışıl mışıl uyuyan biri var
img

Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren gelişme! "Karşınızda enayi mi var"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Antalyaspor Sivasspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Antalyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İstifa eden memurlar memuriyete geri dönebilecek mi? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 30 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Hangi kelimenin eş anlamlısı "belde"dir? Belde ne demektir? Fyodor Dostoyevski'nin yazdığı "Suç ve Ceza" adlı romanda başkarakter Raskolnikov, roman boyunca kaç cinayet işlemiştir? Raskolnikov kaç cinayet işlemiştir? 30 Kasım Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Çerşenbe ahşamı ne demektir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.