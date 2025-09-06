Haberler

Özgür Özel, Gençlerle Buluştu

Özgür Özel, Gençlerle Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kuruluş haftası etkinlikleri kapsamında gençlerle bir araya geldi ve onların sorularını dinledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde gençlerle buluştu.

Partiden yapılan açıklamaya göre Özel, CHP'nin kuruluş haftası etkinlikleri kapsamında genel merkez binasındaki Bellek Sergisi'nde toplanan gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin sorularını ve görüşlerini dinleyen Özel, çözüm önerilerini paylaştı.

Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ile Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın eşlik etti.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
Ronaldo coştu, Portekiz gol oldu yağdı

Ronaldo coştu, Portekiz gol oldu yağdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlarla ilgili söylenen yalana ateş püskürdü

Muhtarlarla ilgili söylenen yalana ateş püskürdü: Asla mümkün değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.