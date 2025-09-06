Özgür Özel, Gençlerle Buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde gençlerle buluştu.

Partiden yapılan açıklamaya göre Özel, CHP'nin kuruluş haftası etkinlikleri kapsamında genel merkez binasındaki Bellek Sergisi'nde toplanan gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin sorularını ve görüşlerini dinleyen Özel, çözüm önerilerini paylaştı.

Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ile Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın eşlik etti.