Özgür Özel, Filenin Sultanları'nı Tebrik Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Özel, takımın gösterdiği azim ve mücadele ile Türkiye'ye gurur yaşattığını belirtti.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Teşekkürler Filenin Sultanları. 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası Finali'nde, büyük bir mücadeleyle şampiyonayı ikincilikle tamamlayan Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ediyorum. Gösterdiğiniz azim, inanç ve mücadele ile tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattınız. Başarılarınız daim olsun."

