Özgür Özel: "Erdoğan, Vatandaşın Ödeyeceği Vergiyi Yarı Yarıya Düşürsün. 2024'te Enflasyon Hedefi Yüzde 36 İse Vergi ve Harçlarda Yeniden Değerleme...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tayyip Erdoğan, enflasyon hedefinde samimiyse yeniden değerleme oranına ilişkin kanuni yetkisini kullansın, vatandaşın ödeyeceği vergiyi, harcı yarı yarıya düşürsün. 2024'te enflasyon hedefi yüzde 36 ise vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranı neden yüzde 58,5" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile CHP İl Başkanları İstanbul Buluşması programına katıldı. Özel, programdaki konuşmasından kesit içeren bir videoyu bu akşam X hesabından paylaştı. Özel, videoya; "Tayyip Erdoğan, enflasyon hedefinde samimiyse yeniden değerleme oranına ilişkin kanuni yetkisini kullansın, vatandaşın ödeyeceği vergiyi, harcı yarı yarıya düşürsün. 2024'te enflasyon hedefi yüzde 36 ise vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranı neden yüzde 58,5" notunu düştü.

Özel, videoda şunları söyledi:

"BU KİRA ARTIŞLARININ ALTINDA EZİLEN İNSANLARA MUTLAKA SOSYAL DEVLETİN DOĞRU YERDEN BİR MÜDAHALE, BİR DESTEKTE BULUNMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

"Hem emeklilerin hem çalışanların, evlenmeyi düşünenlerin, devlet memurlarının en önemli sorunu artan kiralar. Cumhurbaşkanı, cuma günü, fiyat artışlarından dolayı kira artışlarına şaşırmış ve kızmış. '2 bin 500 liradan kirayı 7 bin 500 liraya çıkartıyorlarmış' diyor. Şaşırdığı şey; kendi çıkarttıkları, bizim 'Bu çözüm olmayacak. Etkili, doğru tedbirler alınmazsa kiracı-ev sahibi kavgaları olur' dediğimiz ve maalesef kavgaların çok daha vahim sonuçlar doğurarak bizi doğruladığı bir süreçteyiz. Dönüyor, diyor ki 'Bu konuda kanun var.' Yani itiraf ediyor, çıkardığı kanuna uyan yok. Bundan daha normal bir şey yok, bunu hep söyledik. Çünkü devletin elini taşın altına koymadan ve gerçekten iki tarafı da düşünmeden yapılacak hiçbir düzenleme doğru değildir. Burada yapılan iş, ev sahibiyle-kiracıyı karşı karşıya getirmektir. Biz bu kira artışlarının altında ezilen insanlara mutlaka sosyal devletin doğru yerden bir müdahale, bir destekte bulunması gerektiğini düşünüyoruz. ve Cumhurbaşkanı'na da şunu hatırlatıyoruz: Kanuna uymayanlara şaşırmak ve kızmak için önce senin Anayasa'ya uyman lazım.

"'2024 YILINDA ENFLASYON YÜZDE 36 OLACAK' DİYENLER SAMİMİYSE SİZİN ÖDEYECEĞİNİZ HARCI YÜZDE 50 ORANINDA, SİZİN ÖDEYECEĞİNİZ VERGİYİ YÜZDE 50 ORANINDA AZALTMAK DURUMUNDADIR"

Baştan bir uyarı yapmamız gerekiyor. Yeniden değerleme oranıyla, bütün vatandaşları yoksul, işsiz diye ayırmadan etkileyecek bir artışla karşı karşıyayız. O da vergi ve harçlardaki yüzde 58,5'luk yeniden değerleme oranındaki artış. Şimdi burada Cumhurbaşkanı'nın bir yetkisi var. Bunu yüzde 50 oranında arttırmaya, yüzde 50 oranında azaltmaya yetkili kendisi. 2024 enflasyon hedefi yüzde 36. Yani siz koyduğunuz bu enflasyon hedefine inanıyorsanız ve herkesin enflasyon hedefi doğrultusunda doğru fiyatlamalar yapmasını istiyorsanız önce samimiyeti kendiniz göstereceksiniz. Bütün vatandaşlara söylüyoruz. '2024 yılında enflasyon yüzde 36 olacak' diyenler samimiyse sizin ödeyeceğiniz harcı yüzde 50 oranında, sizin ödeyeceğiniz vergiyi yüzde 50 oranında azaltmak durumundadır. Bunu talep ediyoruz ve takip edeceğiz, söz veriyoruz."