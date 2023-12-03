Özgür Özel, Engelliler Günü'nde Engelli Çocuğa Milletvekili Rozeti Taktı… Özel, İlk Belediye Başkan Adayını da Manavgat'ta İlan Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ziyaret ettiği Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde milletvekili olmak isteyen engelli çocuğa milletvekili rozeti taktı. Özel, burada CHP’nin Manavgat Belediye Başkan adayını da açıkladı. Özel, “Manavgat’ta bir başka aday yok, Manavgat başkanı kaybetmek istemiyor. Dünya Engelliler Günü’nde şöyle bir şey yapacağım, ben Parti Meclisi’nden geçmeyen hiçbir kararı duyurmadım. Ama adaylık başvurularımız sona eriyor. Bir başka aday yok. Manavgat kendinden razı. Çalışanlar kendinden razı. Konuşamayanlar işaret diliyle bizi bırakmasın diyorlar, Dünya Engelliler Günü’nde Manavgat Belediye Başkanımızı yarın Parti Meclisi’nden onaya sormamı isteyenler bir alkış buyursunlar. Başkanım, genel başkanlığımın ilk adaylık ilanıdır kabul buyurunuz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ziyaret ettiği Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde milletvekili olmak isteyen engelli çocuğa milletvekili rozeti taktı. Özel, burada CHP'nin Manavgat Belediye Başkan adayını da açıkladı. Özel, "Manavgat'ta bir başka aday yok, Manavgat başkanı kaybetmek istemiyor. Dünya Engelliler Günü'nde şöyle bir şey yapacağım, ben Parti Meclisi'nden geçmeyen hiçbir kararı duyurmadım. Ama adaylık başvurularımız sona eriyor. Bir başka aday yok. Manavgat kendinden razı. Çalışanlar kendinden razı. Konuşamayanlar işaret diliyle bizi bırakmasın diyorlar, Dünya Engelliler Günü'nde Manavgat Belediye Başkanımızı yarın Parti Meclisi'nden onaya sormamı isteyenler bir alkış buyursunlar. Başkanım, genel başkanlığımın ilk adaylık ilanıdır kabul buyurunuz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Antalya'da Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli bireylerle kahvaltı yaptı. Özel'le eşi Didem Özel de eşlik etti. Özel, tek tek masaları dolaşarak engelli bireylerle ve engelli çocuklarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Özel, milletvekili olmak isteyen bir engelli çocuk ile fotoğraf çektirdikten sonra CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın milletvekili rozetini çocuğa taktı. Engelli bireylerin bazıları Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in tekrar belediye başkanı adayı gösterilmesini Özel'den istedi. Özel, merkezde aldığı eğitimin ardından asgari ücret ile çalışmaya başlayan bir engelli ile de sohbet etti. Engelli birey, Özel'e babasından aldığı aylıkla geçinirken şimdi çalışarak kendi gelirini sağlamaktan memnun olduğunu anlattı. Özel, yaşam merkezindeki engelli çocuk ve bireylerin halk oyunları toplulunun gösterisini izledi.

"ÖRNEK OLACAK BİR YAPI"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Engelliler ile ilgili bir gün belirlemek ve o gün kendini hesaba çekmek, 'ben diğer 364 gün bu konuda ne yaptım, ne yapılmasını sağladım, bu konuyu nasıl takip ettim' demek bugüne yüklenmesi gereken en önemli anlamdır. Onun dışında sadece bir gün engellileri hatırlamak, konuşmak ve ondan sonra kendi hayatını devam edip onları geride dezavantajları ile bırakmak asla doğru değildir. Bu yüzden CHP'li belediyeler sosyal belediyeciliğin olmazsa olmaz bir parçası olarak, engelli dostu belediyecilik anlayışı ile içindedirler. Tüm alanları ve tüm hizmetleri, her yeri engelli dostu bir şekilde tasarlamak, bu konuda üzerilerine düşeni tam olarak yapmak, aktif bir şekilde bu konuda çaba sarf etmek durumundadırlar. Bu konuda belediye başkanlarımız ve belediyelerimiz ile övünüyoruz, bunu da yakından denetliyoruz. Ama bugün burada oldukça iyi bir örnekle, Türkiye'deki diğer belediyelerimize de örnek olacak bir yapı ile karşı karşıyayız.

"HER GÜNÜ BİR GÜN ÖNCESİNE GÖRE BİRAZ DAHA İYİYE GİDEN ÇOK SAYIDA ARKADAŞIMIZ VE KARDEŞİMİZLE TANIŞTIK"

Şükrü Sözen başkanımızın 5 yıl önce hayata geçirdiği bu yer, her yaştan eğitim almaya ve eğitimi sonucundan her günü bir gün öncesine göre biraz daha iyiye giden çok sayıda arkadaşımız ve kardeşimizle tanıştık. Yaptıkları el emekleri, resimleri, hayatı tasvirleri gerçekten hepimizi gururlandırdı. Özellikle burada 2 yıl çalışmış bir kardeşimle, burada 2 yıl eğitim almış bir kardeşimle biraz önce sohbet ettim. 2 yıl boyunca burada eğitim almış, eğitimi bitene kadar babasından aktarılan küçük bir maaşla geçinmeye çalışıyormuş. Ama '5 yıldızlı bir otelde çatalı ve bıçağı kuruluyorum, o işi çok güzel yapıyorum. En iyi ben yapıyorum, bir asgari ücret alıyorum. Şimdi çok mutluyum' dedi. Bu gerçekten böyle bir merkezin hayata bir bireyi nasıl kazandırabildiğinin bir örneği. Şöyle bir gerçekliği de paylaşalım.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI AÇIKLADI

Belki Türkiye çapında enteresan günlerden geçiyoruz. 4 ay sonra yerel seçim var. Yerel seçimde aday olmak isteyen çok kişi görevimiz gereği bizimle görüşmek ve kendisini anlatmak istiyor ama benimle görüşmek isteyenlerden bir tanesi de Şükrü Sözen o görevi bırakmak için gayret sarf ediyor. Diyor ki 'Ben görevimi birkaç dönemdir yaptım, bundan sonra ailemle ilgilenmek istiyorum'. Ben kendisini ikna etmeye çalışırken biraz önce işitme engelli kardeşlerimin tercüme edilmesini istedikleri mesajları vardı. İşaret dilinde bana dedi ki 'Şükrü Başkan giderse biz kaybederiz' dedi. Şimdi engelli kardeşlerim, özel kardeşlerim başkanı kaybetmek istemiyorlar. Manavgat'ta bir başka aday yok, Manavgat başkanı kaybetmek istemiyor. Dünya Engelliler Günü'nde şöyle bir şey yapacağım, ben Parti Meclisi'nden geçmeyen hiçbir kararı duyurmadım. Ama adaylık başvurularımız sona eriyor ve bir başka aday yok. Manavgat kendinden razı. Çalışanlar kendinden razı. Konuşamayanlar işaret diliyle bizi bırakmasın diyorlar, Dünya Engelliler Günü'nde Manavgat Belediye Başkanımızı yarın Parti Meclisi'nden onaya sormamı isteyenler bir alkış buyursunlar. (Engelli bireyler yoğun bir şekilde alkışladı) Başkanım, genel başkanlığımın ilk adaylık ilanıdır kabul buyurunuz."

Özel daha sonra Sözen ve engelli bireylerle hatıra fotoğrafı çektirerek, "Dünya Engelliler Günü'nde, beni kırdı, il başkanını kırdı, ilçe başkanını kırdı, Manavgatlılar çok istedi ama hala daha bir şans istedi, ama engelli kardeşlerimizin istediğini kırmadı. Adaylığını ilan ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

"ENGELLİLERE KARŞI HER TÜRDEN AYRIMCILIKLA MÜCADELE ETMENİN SÖZÜNÜ VERİYORUZ"

Öte yandan Özel, X hesabından Dünya Engelliler Günü'ne ilişkin bir paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engellilere karşı her türden ayrımcılıkla mücadele etmenin sözünü veriyoruz. Engellilerin eğitim ve çalışma yaşamına katılımı başta karşılaştıkları tüm zorluklara son vermemiz gerekiyor."

"ÖZEL, EŞİYLE SABAH YÜRÜYÜŞÜ YAPTI"

Özgür Özel, CHP'nin Antalya kampının ikinci gününde sabah eşiyle birlikte yürüyüş yaptı. Özel eşi Didem Özel ile birlikte otelin bahçesinden başlayıp sahile doğru yürüdü.