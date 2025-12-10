Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor - 1
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri'ye geldi. Özel saat 11.00 sıralarında Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giriş yaptı. Özel'in ziyaret sonrası açıklama yapması bekleniyor.
