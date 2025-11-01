Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de Ziyaret Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu görevden uzaklaştırılmasının ardından Silivri'deki cezaevinde ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri'ye geldi. Özel, saat 10.34 sıralarında Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giriş yaptı.
