Özgür Özel: Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı Yapmadan Durmayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ekrem Başkanı almadan, cumhurbaşkanı adayımızı almadan, onu geri almadan durmayacağız. Onu cumhurbaşkanı yapmadan, onu Türkiye'nin özgürlüklerinin, demokrasisinin, kardeşliğinin teminatı yapmadan durmayacağız." dedi.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 51 şüphelinin tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki İBB binası önünde otobüs üzerinden vatandaşlara hitap etti.

Siyasi hayatında ilk kez 2 gece aynı yerde "hiç uyumadan konuşma yapmak" gibi bir deneyim yaşadığını vurgulayan Özel, Ekrem İmamoğlu'nun arkasında olduklarını belirtti.

Partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla yapılan ön seçimde 1 milyon 753 bin üyeden, 1 milyon 653 bininin sandık başına gittiğini aktaran Özel, şunları söyledi:

"Manzarayı gördünüz. Oy vermeye pusula yetmedi, içine koymaya zarf yetmedi, oy kullanmaya saat yetmedi. Saatleri uzattık, pusulaları bastık, yetmedi. An itibarıyla daha 2 bin 621 sandık, ben buraya çıkarken sayılmamış, sisteme işlenmemişken, dayanışma sandıklarında kullanılan toplam oy 13 milyon 211 bindir. Her birisi teker teker tutanak altında, sisteme işlenmiş halde. Daha 2 bin 600'ün üzerinde sandık henüz işlenmemişken, üyelerimizden ve dayanışma sandığından sayın Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy, 14 milyon 850 binin üzerindedir."

Ülkenin risk primi olduğuna dikkati çeken Özel, "Belediye borç alsa, o risk primine göre faiz çıkıyor. İş adamı kredi alsa, ona göre ödüyor. Devlet ona göre ödüyor ama yük hepimizin sırtına biniyor. Bu CDS risk primi Ekrem Başkan evden alınırken 255'ti, Silivri'ye konuldu yarın 328'den başlayacak. Allah bilir nerelere fırlayacak." dedi.

"Biz kazanacağız, umut kazanacak, birliktelik, kardeşlik kazanacak. Saraçhane'deki gökkuşağı kazanacak." diyen Özel, "Yan yana duran pankartları, flamaları, partileri farklı ama birbirini seven, ülkesini seven, farklı renklerin birbirinin içine ve işine karışmadan ama bir ülkeyi sevebilme umuduna yenileceksiniz. Gençler kazanacak, gökkuşağı kazanacak, renkler, farklılıklar kazanacak. Türkler, Kürtler birlikte kazanacak. Aleviler, Sünniler kardeşçe kazanacak. Hepimiz kazanacağız." ifadelerini kullandı.

"Çok söz hatasız olmaz"

Nevruz'un kutlandığı alanda kalp kırıklıkları ve sitemler duyduğunu belirten Özel, "Buradan oraya doğru şunu söylemem lazım. Bu kürsüde, bu meydanda beş gündür çok konuştuk. Çok söz hatasız olmaz. Her kim bu kürsüden konuştuysa, söylediği bir söz kimi kırdıysa ondan helallik istemek partinin genel başkanı adına bendedir. Bütün Kürt kardeşlerimin Nevruzunu bir kez daha kutluyorum." şeklinde konuştu.

Özel, "Buradan Edirne'de yatan ve ilk oraya konduğunda partisinin Eş Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş'ı da selamlıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin 8 belediyeden 10 belediye meclis üyesi de Silivri'de. Biraz önce onları ifade edemedim, onların yanındayız." dedi.

Sonraki günlerde de 20.30'da bütün Türkiye'de ve İstanbul'da ilan edilecek meydanlarda olmaya devam edeceklerine işaret eden Özel, "Ekrem Başkanı almadan, cumhurbaşkanı adayımızı almadan, onu geri almadan durmayacağız. Onu cumhurbaşkanı yapmadan, onu Türkiye'nin özgürlüklerinin, demokrasisinin, kardeşliğinin teminatı yapmadan durmayacağız." ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanvekili Mehmet Ali Şehirlioğlu ise Silivri'de tutuklu bulunan Ümit Özdağ'ın yazdığı mektubu okudu.