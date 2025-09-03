Haberler

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret öncesinde İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Şevval CİNDİR/İSTANBUL, - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na gelerek Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'ndaki açıklamasının ardından beraberindeki heyetle birlikte, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek üzere Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

