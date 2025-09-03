Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'ndaki açıklamasının ardından beraberindeki heyetle birlikte, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek üzere Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.
