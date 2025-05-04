Özgür Özel'e yumruklu saldırıyı gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı / Ek bilgiyle

Özgür Özel'e yumruklu saldırıyı gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı / Ek bilgiyle
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıyı gerçekleştiren şüpheli S.T. (66) polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Beyoğlu Şehit Haşim Usta polis merkezine götürüldü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıyı gerçekleştiren şüpheli S.T. (66) polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Beyoğlu Şehit Haşim Usta polis merkezine götürüldü.Şüpheli S.T. emniyetteki işlemlerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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