Özgür Özel'e Yönelik Saldırı Provokasyon Olarak Değerlendirildi

(İSTANBUL) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıya ilişkin, "Eğer bu kalabalığın ortasında kalsaydı herhalde başka türlü bir gelişme de olurdu. Çünkü doğrudan Sırrı'nın anısına, bu ortama karşı yapılan bir saldırı" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in fiziksel saldırıya uğramasına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Hepimizin başı sağ olsun. İçeride herkesin ortaklaştığı duygu yüklü bir tören yapıldı. Çok farklı siyasi partilerden, farklı görüşlerden insanlar, siyasetçiler içerideydi. Herkes o duygu haline ortaklaşmıştı. Sırrı'nın bıraktığı ize ve anıya saygıyla herkes içerideydi. Tam da bu ortama gölge düşürecek bir provokasyon gerçekleşti çıkışta. Biz gene başkanımızı bekliyorduk uğurlamak için. Birkaç metre ötemizde bir kalabalık oldu. Sonra da genel başkanımızı korumalar arabasına götürdü. Ben de bu saldırganın kim olduğunu öğrenmek için yanına kadar gitmeye çalıştım. Ambulansa almışlardı ve ambulansın içinde bir hasta vardı. Yani kendisini korumak amacıyla ambulansın içine almışlardı.

"'Kimsin' diye sorduğumda 'ben Osmanlı çocuğuyum' dedi"

Ben temas etmeye çalıştım kendisiyle. 'Kimsin' diye sorduğumda 'ben Osmanlı çocuğuyum' dedi. Daha fazla diyalog kurmamıza engel oldu emniyet görevlileri. Eğer bu kalabalığın ortasında kalsaydı herhalde başka türlü bir gelişme de olurdu. Çünkü doğrudan Sırrı'nın anısına, bu ortama karşı yapılan bir saldırı. Törene katılan birisi olsa yurttaşlarımızın çıktığı yerden çıkar ve caddede beklerdi. Ama protokol kapısında beklediğine göre demek ki Özgür Bey'in nereden çıkacağını bilen bir biçimde orada beklemiş. Özgür Özel ile konuştum sağlığı iyi, herhangi bir problem yok. Normal programına devam ediyor. Şimdi bir taziye ziyaretinde bulunacak dün yaşamını getiren sanatçıyla ilgili. Daha sonra da saat 16.00'da Levent'teki törende olacak."