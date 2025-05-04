Özgür Özel'e Yapılan Fiziksel Saldırıya Soruşturma Açıldı

Özgür Özel'e Yapılan Fiziksel Saldırıya Soruşturma Açıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlattığını açıkladı. Eylemi gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılığın konuya ilişkin açıklamasında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darbedilmesine ilişkin soruşturma açıldığı" ifade edilerek, "Eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir" bilgisi verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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