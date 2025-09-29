Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'na 12 Ay Hapis Cezası

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni çıkışında saldıran ve 5 aydır tutuklu bulunan Selçuk Tengioğlu'nun 12 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmesine karar verildi.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in 4 Mayıs'ta Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan cenaze töreninden ayrılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu, dördüncü kez hakim karşına çıktı. Sanık Tengioğlu, kendisinin talebi üzerine bugünkü duruşmaya tutuklu bulunduğu Çorlu Cezaevi'nden getirilerek mahkemede hazır bulunduruldu. "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama" suçundan hakkında 2 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Tengioğlu'nun dördüncü duruşması İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma yaklaşık 40 dakika gecikmeli olarak 10: 40'da başladı. Duruşmada her iki tarafın avukatları da hazır bulundu.

Bir önceki duruşmada Özel'in yaralanmasına ilişkin kati rapor aldırılmasına karar verilmişti. Bu duruşmada ise avukat Aslantaş, söz konusu raporu mahkemeye sundu. Raporda, "Mevcut görüntülerde, adli belgelerde adı Selçuk Tengioğlu olarak geçen kişinin darp etmesi sonrası Özgür Özel'in darp etkisiyle geriye doğru düştüğü ve sonrasında olay yerinden çevresindeki insanlarla birlikte uzaklaştığı görülmekte olup, travma bulgularının kişide oluşturduğu yaralanmanın değerlendirilmesinin tıbben yapılacak muayene, radyolojik ve biyokimyasal bulgular sonrası değerlendirilmesi gerektiği ancak bu kapsamda dosyada herhangi bir tıbbi belge mevcut olmadığı görülmüş olup, görüntü inceleme tutanakları, ifadeler ve görüntüler göz önünde bulundurulduğunda travmanın yumuşak dokuyla sınırlı kaldığının kabulü gerektiği değerlendirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

"Eylemi planlı işlemiştir"

Avukat Sedat Aslantaş duruşmada söz alarak "Müvekkilime yönelik fiil hayatını değil ama kamu barışını, düzenini tehlikeye sokmuştur. Sanık pişmanlığını ifade etse de sıcağı sıcağına alınan ifadesinde ve sonrasında verdiği ifadelerde bu fiili bir saikle işlediği samimi şekilde beyan etmiştir. 86 milyon karşısında gerçekleşen bu saldırganlığın bir özrü değil ancak, cezası vardır. Eylemi planlı işlemiştir. Olay yerine gelmiş ve müvekkili saatlerce beklemiş ve hazırlık hareketleri yapmıştır. Sanığın önceki sabıkası da göz önünde bulundurularak üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Savcı esas hakkında mütalaasında sanığın iddianamedeki haliyle 2 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti.

Pişman olduğunu söyledi

Tengioğlu esas hakkında mütalaaya karşı verdiği beyanda "Ben Çağlayan'da lokantada çalışıyordum. O sırada kalabalıkta bir annenin çığlığını duydum. Bayanın yanına yaklaştığımda 'senin oğlun ne tarafta?' dedim. 'Benim oğlum polis ama bunların hepsi benim oğlum' demişti. Ölen Kürt siyasetçiyi ben tanıyordum zaten. Rahmetlinin cenazesine katıldım. Evime 6 dakikalık bir mesafeydi zaten. İyi bir barış siyasetçisi idi, tanırdım ve severdim kendisini. Onu orada görünce daha önce yaşadığım olay aklıma geldi ve bunun üzerine kendisine tepki gösterdim. Planlı bir şekilde hareket etmedim." dedi. Son sözü sorulan Tengioğlu, pişman olduğunu söyledi.

Sanık avukatı ise, sanığın alt sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Takdir indirimi uygulamadı ama alt sınardan ceza verdi

Karar için yaklaşık 10 dakika ara veren hakim, Tengioğlu'nun "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama" suçundan 12 ay cezalandırılmasına ve tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmesine karar verdi. Hakim, kararda takdiri indirim uygulamadı.

İki çocuğunu öldürmüş, bir çocuğunu yaralamıştı

Selçuk Tengioğlu, 2004 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocukları Barış (19) ile Mutlu'yu (17) öldürmüş, bir çocuğunu da yaralamıştı. Bir süre cezaevinde yatan ve daha sonra salıverilen Tengioğlu, Özgür Özel'e saldırıdan sonra örgüt bağlantısı olup olmadığına dair sorular birbirini izlerken hızla adliyeye sevk edilip, çok sayıda soru yanıtsız kalacak şekilde tutuklanmıştı.