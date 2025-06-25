Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Hakkında İddianame Kabul Edildi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tengioğlu'nun yargılanması 9 Temmuz 2025 tarihinde başlayacak.

ÖZGÜR Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında hazırlanan iddianame gönderildiği İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tengioğlu 9 Temmuz 2025 tarihinde hakim karşına çıkacak.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için 4 Mayıs Pazar günü Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bina çıkışında Selçuk Tengioğlu tarafından yumruklu saldırı düzenlendi. Saldırgan Tengioğlu, 6 Mayıs Salı günü Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Saldırgan Tengioğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 4,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tengioğlu hakkında hazırlanan iddianame gönderildiği İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tengioğlu ilk kez 9 Temmuz 2025 tarihinde hakim karşına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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