Özgür Özel'e Cenaze Töreninde Yumruklu Saldırı

Özgür Özel'e Cenaze Töreninde Yumruklu Saldırı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni çıkışında bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

ÖZGÜR ÖZEL'E CENAZE TÖRENİ ÇIKIŞINDA YUMRUKLU SALDIRI / Saldırganın fotoğrafıyla

İSTANBUL, - TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e binadan çıkışı sırasında bir kişi tokatlı saldırıda bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Başka açıdan çekilen bir görüntüde ise, yumruklu saldırıda bulunan kişiyi çevredekiler etkisiz hale getiriyor Dışarıda bekleyen vatandaşlar ise şüpheliye tekme atıyor. Bu sırada görüntülerde Özgür Özel'in "Birşey yok" dediği anlar da görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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