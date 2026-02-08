Özgür Özel'den Deprem Bölgesi Paylaşımı: "Şehirleriniz Yeniden Çiçek Açana, O Hüzünlü Bakışlar Yerini Huzura Bırakana Dek Elimiz Elinizde Kalacak"

(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli 6 şubat depremlerinin üçüncü yılında, depremden etkilenen illerde bir hafta boyunca ziyaretlerde bulunan Özgür Özel, depremzedelerin yaşadığı sorunları yerinde dinlediklerini belirterek, "Şehirleriniz yeniden çiçek açana, o hüzünlü bakışlar yerini huzura bırakana dek elimiz elinizde kalacak. Hiç bırakmayacağız" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir hafta boyunca deprem bölgesinde gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Deprem bölgesindeki ziyaretlerine ilişkin video paylaşan Özel, şunları kaydetti:

"Kabristanlarda el açıp dua ettik; sokakta, çarşıda, konteyner kentlerde sorunları dinledik. Barınma sıkıntısından rezerv alan mağduriyetine, mücbir sebep talebinden ulaşım, eğitim ve sağlıktaki sorunlara kadar tüm dertleri tekrar not ettik. Depremzedeye 'boş senet' imzalatma utancını yaşatan, evi başına yıkılan insanlardan faiz isteyen AK Parti zihniyetinin yarattığı tepklileri gördük."

Söz veriyoruz: Biz deprem bölgesinin sorunlarını çözeceğiz ve şehirlerimizi afetlere hazırlayacağız. Biz, deprem için toplanan devasa kaynakları seçim kampanyalarına değil bu millete harcayacağız! Şehirleriniz yeniden çiçek açana, o hüzünlü bakışlar yerini huzura bırakana dek elimiz elinizde kalacak. Hiç bırakmayacağız!"