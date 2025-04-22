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Özgür Özel'den Yürüyüş Tepkisi: '23 Nisan Yasaklanamaz!'

Özgür Özel'den Yürüyüş Tepkisi: '23 Nisan Yasaklanamaz!'
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Valiliği'nin 1. Meclis Binası'ndan Anıtkabir'e yapılacak yürüyüşe izin vermemesine tepki gösterdi. Özel, yürüyüşü gerçekleştireceklerini ve halkı davet etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Valiliği'nin CHP'nin yarın 1. Meclis Binası'ndan Anıtkabir'e yapacağı yürüyüşe izin verilmeyeceğini bildirmesine tepki gösterek, yürüyüşü gerçekleştireceklerini ifade etti.

Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "23 Nisan yasaklanamaz! Birinci Meclis önündeki buluşmamız ve Anıtkabir'e yürüyüşümüz engellenemez! Başta gençler, öğrenciler olmak üzere tüm Ankaralıları ve yarın Ankara'da olacak herkesi, saat 17.00'de, ellerinde Türk bayraklarıyla Birinci Meclis önüne davet ediyorum. Egemenlik Milletindir!" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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