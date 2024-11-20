Özgür Özel'den teğmenlere destek: 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyerek hedef alındılar

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dediği için hedef alınan teğmenlere bin selam olsun! Sizin gibi Cumhuriyet'in evlatları bu milleti yarına taşıyacak" dedi.

Kara Harp Okulu'ndaki resmi mezuniyet törenin ardından teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek kılıç çatmalarının ardından başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dediği için hedef alınan teğmenlere bin selam olsun! Sizin gibi Cumhuriyet'in evlatları bu milleti yarına taşıyacak. Sizi savunmak, vatan borcumuzdur, millet borcumuzdur!" ifadelerini kullandı.