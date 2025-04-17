Özgür Özel'den Tarkan Tevetoğlu'na Taziye Telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nu telefonla arayarak, annesi Neşe Tevetoğlu'nun vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Tarkan Tevetoğlu ile telefonda görüşerek, annesi Neşe Tevetoğlu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti.