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Özgür Özel'den Tarkan Tevetoğlu'na Taziye Telefonu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nu arayarak annesi Neşe Tevetoğlu'nun vefatı üzerine başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nu telefonla arayarak, annesi Neşe Tevetoğlu'nun vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Tarkan Tevetoğlu ile telefonda görüşerek, annesi Neşe Tevetoğlu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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