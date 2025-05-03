Özgür Özel'den Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Mesajı

Özgür Özel'den Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Mesajı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için bir taziye mesajı yayımladı. Özel, Önder'in hayatını barış yolunda harcadığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz. Türkiye'nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin ona borcudur. Ülkemizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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