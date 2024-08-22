CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Piyade Er Uğurcan Işık İçin Başsağlığı Mesajı Paylaştı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için başsağlığı mesajı paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için X hesabından yayımladığı başsağlığı mesajı şöyle:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Mehmetçiğimiz Uğurcan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum."