CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Tankçı Er Abdulkadir Akıncı için Başsağlığı Diledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı için başsağlığı mesajı yayımladı. Özel'in X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum."