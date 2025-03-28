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Özgür Özel'den RTÜK'e Sert Tepki

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, RTÜK'ün Sözcü TV, Halk TV, Tele1 ve Now TV'ye yönelik hukuksuz cezalarını kabul edilemez olarak nitelendirerek dayanışma çağrısı yaptı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İktidarın medya sopası olan RTÜK'ün; Sözcü TV, Halk TV, Tele1 ve Now TV'ye yönelik hukuksuz cezaları kabul edilemez. Ülkemizin geleceği için dayanışmayı büyüteceğiz. Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa hep birlikte karşı durmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, RTÜK'ün Sözcü TV, Halk TV, Tele1 ve Now TV'ye yönelik cezalarına sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi. Sözcü gazetesi okurken bir fotoğrafını paylaşan Özel, "İktidarın medya sopası olan RTÜK'ün; Sözcü TV, Halk TV, Tele1 ve Now TV'ye yönelik hukuksuz cezaları kabul edilemez. Ülkemizin geleceği için dayanışmayı büyüteceğiz. Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa hep birlikte karşı durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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